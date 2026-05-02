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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de posiciones en Liga BetPlay I-2026; Chicó y Jaguares, comprometidos en el descenso, ganaron

Tabla de posiciones en Liga BetPlay I-2026; Chicó y Jaguares, comprometidos en el descenso, ganaron

Chicó y Jaguares cerraron la Liga BetPlay I-2026 con victoria, importante para iniciar el segundo semestre del año mejor posicionados en el tema del descenso. Así quedó la tabla de posiciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Acción de juego entre Jaguares y Cúcuta Deportivo en el estadio Jaguaray, en Montería.
Acción de juego entre Jaguares y Cúcuta Deportivo en el estadio Jaguaray, en Montería.
Foto: Colprensa

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