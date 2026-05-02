Tabla de posiciones en Liga BetPlay I-2026; Chicó y Jaguares, comprometidos en el descenso, ganaron

Este sábado continuaron las acciones de la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026 con dos compromisos: Boyacá Chicó vs. Llaneros y Jaguares contra Cúcuta Deportivo, partidos en donde se impusieron los dueños de casa.

Además, unos duelos con clubes que también tienen la mirada puesta en la tabla del descenso; sumar puntos en esta reclasificación era más que primordial, pensando en no iniciar en ese lugar temido en el siguiente torneo.

Los encargados de abrir la jornada sabatina fueron Chicó y Llaneros en La Independencia de Tunja. Los 'ajedrezados' culminaron la Liga I-2026 con un buen triunfo, al imponerse 3-0 al elenco de la 'media Colombia'.

Los goles del club boyacense fueron anotados por Santiago Mera, al octavo minuto, Jairo Molina extendió la cuenta al 47', y Delio Rodríguez, al minuto 51 puso cifras definitivas en La Independencia.



Así las cosas, Chicó concluyó el campeonato con 17 puntos, mientras que Llaneros se quedó en 22 unidades.

Acción de juego entre Jaguares y Cúcuta Deportivo por la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

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Jaguares, 'firme' en el Jaraguay

Por su parte, los 'felinos del Sinú' le ganaron 2-0 a Cúcuta Deportivo con anotaciones de Santiago Cubides y Yairo Moreno, de penalti.

El partido tuvo buen ritmo, con llegadas de bando y bando, incluso, el conjunto 'motilón' tuvo un par de postazos. Pero finalmente, el que sí estuvo acertado en el último cuarto de cancha fue Jaguares.

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El triunfo en la ciudad de Montería, le permitió a los 'celestes' terminar su participación en este primer semestre con 18 puntos. Por su parte, Cúcuta Deportivo acabó con 16 unidades.



Tabla de posiciones Liga BetPlay I-2026:

Posiciones Equipo PJ Pts DG Estado 1 Atlético Nacional 19 40 +20 Clasificado 2 Deportivo Pasto 18 34 +5 Clasificado 3 Once Caldas 19 33 +9 Clasificado 4 Junior 18 32 +6 Clasificado 5 Deportes Tolima 18 30 +10 Clasificado 6 América de Cali 18 30 +9 Clasificado 7 Internacional de Bogotá 18 28 +2 En zona de clasificación 8 Santa Fe 18 26 +5 En zona de clasificación 9 Deportivo Cali 18 26 +4 En la pelea 10 Independiente Medellín 18 26 +3 En la pelea 11 Jaguares 19 25 -2 Sin opciones 12 Millonarios 18 24 +1 En la pelea (matemática) 13 Águilas Doradas 18 23 -1 Eliminado 14 Deportivo Pereira 18 22 -3 Eliminado 15 Boyacá Chicó 19 21 -5 Eliminado 16 Envigado 18 20 -7 Eliminado 17 Fortaleza CEIF 18 18 -8 Eliminado 18 Cúcuta Deportivo 19 17 -12 Eliminado 19 Bucaramanga 18 15 -11 Eliminado 20 Llaneros 19 12 -25 Eliminado

Así está la tabla del descenso:

Tabla del descenso tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/Je9SUzrrXP — José Orlando Ascencio (@josasc) May 2, 2026

La jornada sigue este domingo 3 de mayo

Fortaleza vs. Bucaramanga

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 3:30 p.m.

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Medellín vs. Águilas Doradas

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 3:30 p.m.

Alianza vs. Millonarios

Estadio: Armando Maestre.

Hora: 3:30 p.m.

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Santa Fe vs. Internacional Bogotá

Estadio: El Campín

Hora: 3:30 p.m.

Tolima vs. Deportivo Cali

Estadio: Murillo Toro

Hora: 3:30 p.m.

América de Cali vs. Pereira

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 5:45 p.m.

Junior vs. Pasto

Estadio: Romelio Martínez

Hora: 5:45 p.m.

