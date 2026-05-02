Tabla de posiciones en Liga BetPlay I-2026; Chicó y Jaguares, comprometidos en el descenso, ganaron

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Este sábado continuaron las acciones de la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026 con dos compromisos: Boyacá Chicó vs. Llaneros y Jaguares contra Cúcuta Deportivo, partidos en donde se impusieron los dueños de casa.
Además, unos duelos con clubes que también tienen la mirada puesta en la tabla del descenso; sumar puntos en esta reclasificación era más que primordial, pensando en no iniciar en ese lugar temido en el siguiente torneo.
Los encargados de abrir la jornada sabatina fueron Chicó y Llaneros en La Independencia de Tunja. Los 'ajedrezados' culminaron la Liga I-2026 con un buen triunfo, al imponerse 3-0 al elenco de la 'media Colombia'.
Los goles del club boyacense fueron anotados por Santiago Mera, al octavo minuto, Jairo Molina extendió la cuenta al 47', y Delio Rodríguez, al minuto 51 puso cifras definitivas en La Independencia.
Así las cosas, Chicó concluyó el campeonato con 17 puntos, mientras que Llaneros se quedó en 22 unidades.
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Por su parte, los 'felinos del Sinú' le ganaron 2-0 a Cúcuta Deportivo con anotaciones de Santiago Cubides y Yairo Moreno, de penalti.
El partido tuvo buen ritmo, con llegadas de bando y bando, incluso, el conjunto 'motilón' tuvo un par de postazos. Pero finalmente, el que sí estuvo acertado en el último cuarto de cancha fue Jaguares.
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El triunfo en la ciudad de Montería, le permitió a los 'celestes' terminar su participación en este primer semestre con 18 puntos. Por su parte, Cúcuta Deportivo acabó con 16 unidades.
|Posiciones
|Equipo
|PJ
|Pts
|DG
|Estado
|1
|Atlético Nacional
|19
|40
|+20
|Clasificado
|2
|Deportivo Pasto
|18
|34
|+5
|Clasificado
|3
|Once Caldas
|19
|33
|+9
|Clasificado
|4
|Junior
|18
|32
|+6
|Clasificado
|5
|Deportes Tolima
|18
|30
|+10
|Clasificado
|6
|América de Cali
|18
|30
|+9
|Clasificado
|7
|Internacional de Bogotá
|18
|28
|+2
|En zona de clasificación
|8
|Santa Fe
|18
|26
|+5
|En zona de clasificación
|9
|Deportivo Cali
|18
|26
|+4
|En la pelea
|10
|Independiente Medellín
|18
|26
|+3
|En la pelea
|11
|Jaguares
|19
|25
|-2
|Sin opciones
|12
|Millonarios
|18
|24
|+1
|En la pelea (matemática)
|13
|Águilas Doradas
|18
|23
|-1
|Eliminado
|14
|Deportivo Pereira
|18
|22
|-3
|Eliminado
|15
|Boyacá Chicó
|19
|21
|-5
|Eliminado
|16
|Envigado
|18
|20
|-7
|Eliminado
|17
|Fortaleza CEIF
|18
|18
|-8
|Eliminado
|18
|Cúcuta Deportivo
|19
|17
|-12
|Eliminado
|19
|Bucaramanga
|18
|15
|-11
|Eliminado
|20
|Llaneros
|19
|12
|-25
|Eliminado
Así está la tabla del descenso:
Tabla del descenso tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/Je9SUzrrXP— José Orlando Ascencio (@josasc) May 2, 2026
Fortaleza vs. Bucaramanga
Estadio: Metropolitano de Techo
Hora: 3:30 p.m.
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Medellín vs. Águilas Doradas
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 3:30 p.m.
Alianza vs. Millonarios
Estadio: Armando Maestre.
Hora: 3:30 p.m.
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Santa Fe vs. Internacional Bogotá
Estadio: El Campín
Hora: 3:30 p.m.
Tolima vs. Deportivo Cali
Estadio: Murillo Toro
Hora: 3:30 p.m.
América de Cali vs. Pereira
Estadio: Pascual Guerrero
Hora: 5:45 p.m.
Junior vs. Pasto
Estadio: Romelio Martínez
Hora: 5:45 p.m.