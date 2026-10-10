La Selección Colombia femenina de mayores continúa con su preparación para el Mundial en Brasil 2027, y para llegar en óptimas condiciones, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán una serie de compromisos de fogueo, siendo uno de ellos el que tendrán contra Venezuela.

Precisamente, este compromiso contra la 'vinotinto' será este sábado 10 de octubre y con la firme intención de la 'tricolor' de ejecutar una buena presentación sobre el campo de juego del Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la Isla Margarita.

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De esta manera, Marsiglia convocó a un total de 23 jugadoras para la jornada de compromisos de fogueo que se extenderán hasta el próximo miércoles 14 de octubre.

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Recordemos que la Selección Colombia femenina viene de coronarse en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.



Daniela Montoya, mediocampista de la Selección Colombia, celebra un gol AFP

Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO HOY por TV el partido de preparación

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Día: sábado 10 de octubre de 2026

sábado 10 de octubre de 2026 Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)

4:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Isla de Margarita, Venezuela.

Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Isla de Margarita, Venezuela. Transmisión por TV: YouTube La Vinotinto Media de la Federación Venezolana de Fútbol.

YouTube La Vinotinto Media de la Federación Venezolana de Fútbol. ONLINE: www.golcaracol.com

El listado de convocadas de la Selección Colombia femenina: