La Selección Colombia femenina de mayores continúa con su preparación para el Mundial en Brasil 2027, y para llegar en óptimas condiciones, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tendrán una serie de compromisos de fogueo, siendo uno de ellos el que tendrán contra Venezuela.
Precisamente, este compromiso contra la 'vinotinto' será este sábado 10 de octubre y con la firme intención de la 'tricolor' de ejecutar una buena presentación sobre el campo de juego del Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la Isla Margarita.
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De esta manera, Marsiglia convocó a un total de 23 jugadoras para la jornada de compromisos de fogueo que se extenderán hasta el próximo miércoles 14 de octubre.
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Recordemos que la Selección Colombia femenina viene de coronarse en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.
Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO HOY por TV el partido de preparación
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- Día: sábado 10 de octubre de 2026
- Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)
- Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la Isla de Margarita, Venezuela.
- Transmisión por TV: YouTube La Vinotinto Media de la Federación Venezolana de Fútbol.
- ONLINE: www.golcaracol.com
El listado de convocadas de la Selección Colombia femenina:
- Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
- Carolina Arias – América de Cali (COL)
- Daniela Arias – CD León (MÉX)
- Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP)
- Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)
- Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)
- Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA)
- Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
- Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)
- Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX)
- Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA)
- Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL)
- Mariana Múñoz – América de Cali (COL)
- Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX)
- Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX)
- Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING)
- Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA)
- Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA)
- Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
- Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
- Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)