"Obviamente logramos el objetivo que queríamos, que fue clasificar. Nos queda un partido, pero gracias a Dios logramos el objetivo inicial que nos habíamos planteado". Esas fueron las palabras al final del compromiso de este martes de José Escorcia, quien marcó uno de los goles de la victoria 2-0 de la Selección Colombia Sub-17 sobre su similar de Honduras, en la segunda fecha del grupo L del Mundial de Qatar 2026.

El jugador del registro del Nacional presionó al arquero de los hondureños, le quitó el balón afuera del área, cambió de ritmo para embocar el balón en el arco rival y poner a celebrar a los aficionados que llegaron a las gradas del Aspire Zona Qatar.

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Escorcia, quien habló con nuestro enviado especial Diego Alberto, destacó la posibilidad de hacerse presente en el marcador y así comentó que "sí, obviamente sí, eso es importante. Pero todo lo hicimos en conjunto, siempre estamos unidos. Esta es una selección que siempre está unida, hoy ganamos, gracias a Dios, y se nos dieron las cosas como lo queríamos".

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El veloz jugador del seleccionado colombiano es uno de los hombres que dirige Fredy Hurtado que es llamado a ser figura en la Copa del Mundo que organiza la FIFA, más si se tiene en cuenta que se erigió como destacado en el título del Sudamericano que ganó nuestro país en este mismo año.



"Como le digo, siempre lo hacemos en conjunto. Si uno trabaja para el equipo, las cosas se le van a dar, y pues gracias a Dios vinimos aquí y logramos lo que queríamos, y vamos a seguir dándole", le dijo Escorcia a Gol Caracol.

"Ningún equipo de aquí es fácil y más estar en un mundial compitiendo, gracias a Dios sacamos los tres puntos", remató el número 19 de Colombia.

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Cabe indicar que el próximo viernes 27 de noviembre, el seleccionado nacional se enfrentará con Serbia, en la fecha tres, en la que se definirá el primer lugar, ya que los dos tienen 6 puntos en la tabla.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 formados, en el Mundial Catar 2026. Foto: X de CONMEBOL.