Este martes 24 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 venció por 2-0 a Honduras, en el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026, que justamente se está realizando ahora en Catar.

Y es que, después de haber sumado tres importantes puntos en el debut frente a Japón; ahora, el cuadro 'cafetero' llegó a este juego obligado de triunfo, para sellar su paso a los 16avos de final en el certamen mundialista.

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Durante los primeros minutos del duelo frente a los centroamericanos, el equipo colombiano sufrió para encontrar espacios y para generar importantes acciones de gol en campo rival. Solo hubo un remate que exigió al guardameta David Paz.

Juan Fori, defensa de Colombia Sub-17 FCF

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Ya en el complemento, el combinado de nuestro país se animó mucho más, buscando con remates de media distancia y pelotas dentro del área, que pudieran generar complicaciones para el golero hondureño.



Pero, no fue hasta los 76 minutos de compromiso que el cuadro 'tricolor' abrió el marcador, por medio de Matías Caicedo, quien llegó a empujar la pelota para convertir el primer gol de la noche.

Y es que, el ingreso de Samuel Martínez le dio otra cara al equipo, pues hubo más manejo del balón, mejor posición en campo contrario y claridad en ese último cuarto de cancha.

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Con el resultado a su favor, la Selección Colombia Sub-17 buscó el segundo gol hasta encontrarlo; todo, originado de un grave error por parte de David Paz, quien quiso salir jugando y perdió la pelota con José Escorcia, que solo tuvo que definir solo y con todo el arco a su merced.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo L, tras Colombia Sub-17 2-0 Honduras:

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