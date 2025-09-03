Publicidad

Selección Colombia  / Colombia, por el último paso; espera la visita de Bolivia, con la ilusión de Mundial 2026 latente

Colombia, por el último paso; espera la visita de Bolivia, con la ilusión de Mundial 2026 latente

Este jueves 4 de septiembre la Selección Colombia saltará a la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla con el objetivo de sellar la clasificación al Mundial del próximo año.

Colombia vs Bolivia
Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:29 p. m.