"El partido contra Bolivia sirve para que la gente vuelva a creer en la Selección Colombia"

Llegó el día, la Selección Colombia se juega la clasificación al Mundial 2026, ante su gente, en el estadio Metropolitano de Barranquilla y enfrentando a Bolivia. Ese panorama tiene llenos de esperanza a los hinchas de la ‘tricolor’ y a la expectativa de conseguir el objetivo de las Eliminatorias Sudamericanas luego de la ausencia en Qatar 2022.

Por eso en Gol Caracol hablamos en exclusiva con el exjugador Fabián Vargas, campeón de Copa América con el combinado nacional en el año 2001 y quien decidió dar sus sensaciones del vital compromiso de este jueves (4 de septiembre).

El otrora mediocampista bogotano señaló que dejó “buenas sensaciones” lo hecho por la Selección Colombia contra Argentina en el más reciente partido de Eliminatorias Sudamericanas, que terminó con empate 1-1 en el estadio Más Monumental, donde marcó un golazo el guajiro Luis Díaz, actual máximo goleador de los clasificatorios al Mundial de 2026 (7 goles).

“Futbolísticamente siento que el partido contra Argentina dejó mejores sensaciones, la Selección reencontró su fútbol, su identidad, eso es importante de cara al partido con Bolivia”, aseveró, mostrándose optimista por lo visto en el mes de junio en Buenos Aires.



Acá más declaraciones de Fabián Vargas sobre la Selección Colombia

*Su pálpito de Colombia vs Bolivia

"No han sido fáciles los últimos partidos especialmente de local y creo que es una linda oportunidad para cerrar de la mejor manera en casa clasificando, pero no solo clasificando sino dejando buena sensación de boca, que la gente quede animada, que vuelva a creer en la Selección, eso le va a ayudar en ese posible paso a la copa del mundo para trabajar de buena manera”.

*Lo mental, algo para corregir en Colombia

“Es importante la mejora de Colombia y fue importante para recuperar confianza que era lo que había perdido por falta de resultados, debemos trabajar desde lo mental, eso es indudable, cuando estemos mejor de la cabeza aparecerán los buenos resultados y los buenos resultados se traducen en títulos”.

*Richard Ríos y Jhon Arias y el salto a Europa que beneficia a Selección

“Muy contento no solo por Richard Ríos sino también por Jhon Arias, estaban buscando esa posibilidad, el Mundial de clubes les ayudó con ofertas que no se cerraban, pero al verlos jugando contra europeos hizo que se decidieran los directivos. Son apuestas, no todos los días pagan lo que pagaron por ellos y más siendo colombianos. Llegaron a ligas competitivas, eso le hará bien a la selección porque llegan con mejor competencia”.