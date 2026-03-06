Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Jugador del fútbol colombiano denunció amenazas en contra de su familia; "mensajes de odio"

Jugador del fútbol colombiano denunció amenazas en contra de su familia; "mensajes de odio"

La denuncia la hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, adjuntando además capturas de pantallas con los mensajes intimidantes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Aldaír Gutiérrez en acción de juego con Bucaramanga frente al América por Copa Sudamericana 2026.
Aldaír Gutiérrez en acción de juego con Bucaramanga frente al América por Copa Sudamericana 2026.
Colprensa

