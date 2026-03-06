Jugador del fútbol colombiano denunció amenazas en contra de su familia; "mensajes de odio"

Atlético Bucaramanga quedó eliminado en la Copa Sudamericana, a manos del América de Cali. Pero más allá del adiós del certamen de la Conmebol para el 'leopardo', hubo una denuncia por parte de Aldaír Gutiérrez.

El lateral del conjunto bumangués usó sus redes sociales para indicar que ha recibido amenazas de muerte en contra suya y de su familia. Gutiérrez fue señalado por parte de los hinchas del Bucaramanga por cometer un error que terminó en el segundo gol de los 'escarlatas', y por una acción que le representó la segunda amarilla y posterior expulsión en el juego disputado la noche del jueves en el Pascual Guerrero.

Gutiérrez aseguró que en las últimas horas recibió mensajes intimidantes, lo que llevó a pronunciarse con un comunicado, adjuntando además capturas de pantallas con los recados recibidos.

Aldaír Gutiérrez en América de Cali vs. Bucaramanga por la Copa Sudamericana 2026. Colprensa

Acá el comunicado de Aldaír Gutiérrez:

"El presente comunicado lo realizo para manifestar y denunciar las amenazas de muerte que en las últimas horas hemos recibido hacia mi familia e incluso hasta una bebé, mi hija que aún no ha nacido, donde manifiestan conocer los lugares que frecuentamos, donde residimos y donde nos movilizamos normalmente.

Como deportista, mi carrera se ha caracterizado por ser un profesional en todo el sentido de la palabra y acostumbro dejarlo todo por el equipo que represento. No solo por el club y por la hinchada, la cual respeto. Lo hago porque soy cabeza de familia y siempre busco el crecimiento personal y de los míos.

Como parte del plantel del Atlético Bucaramanga, lamento profundamente que el resultado no se consiguió en Cali; también lamento si me vi involucrado directamente en la no consecución del mismo. Pero esto jamás será un motivo suficiente para que alguien quiera y manifieste atentar contra mi vida y la de mis seres queridos.

Soy un empleado del fútbol, sé que los jugadores llegamos y nos vamos, pero mientras he estado en En este club he sido un profesional en todo el sentido de la palabra, he sido resiliente y respetuoso ante las críticas constructivas e incluso he respetado las que no también las he respetado y es por eso que me duele tanto estos mensajes de odio que atemorizan a los míos en una ciudad que hace más de dos años es mi casa.

Tomaré las acciones legales correspondientes ante las amenazas recibidas. Seguiré trabajando para mejorar individualmente y colectivamente en pro para la institución".

