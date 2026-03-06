Dayro Moreno y un gol histórico con Once Caldas: vea acá la anotación frente a Cali

Dayro Moreno no para de inflar las redes contrarias en el fútbol colombiano, y este viernes envió el balón rumbo a la red en partido que enfrentó al Deportivo Cali frente al Once Caldas por Liga BetPlay I-2026. El delantero tolimense adelantó al 'blanco-blanco', en partido de la décima jornada que se llevó a cabo en el estadio de Palmaseca.

Moreno Galindo marcó por la vía del penalti, al minuto 36, engañando completamente al arquero de los 'azucareros', Pedro Gallese. Dayro definió con mucha calidad.

Esa anotación no sólo significó el 0-1 parcial para el Once Caldas, sino que fue el primer tanto que logró marcar el experimentado delantero en la cancha del Palmaseca, según reportaron los estadísticos del FPC, y superó a Sergio Galván Rey como máximo goleador histórico del 'blanco-blanco' con 172 'gritos sagrados'.

La joven promesa Dayro Moreno sigue rompiendo récords e historia.



✅️ Máximo goleador histórico del Once Caldas.



✅️ Primer gol en su carrera en el Palmaseca. https://t.co/FagZ2kydPo — Andrés López (@LopezAndres_11) March 7, 2026

Publicidad

Vea acá el gol de Dayro Moreno en Deportivo Cali vs. Once Caldas por Liga BetPlay I-2026:

⚽💥😎 ¡Gol de Dayro Moreno! ¡cobro impecable para anotarle a Cali!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/XKRkaIgUKK — Win Sports (@WinSportsTV) March 7, 2026