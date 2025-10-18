Síguenos en::
"Colombia va a sufrir hasta que se pueda cambiar una estructura, que es muy difícil"

En las últimas horas unas declaraciones de José Pékerman han tenido resonancia por su análisis de lo que vive la Selección Colombia en la mayoría de sus categorías. Habló una voz autorizada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de oct, 2025
