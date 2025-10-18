Colombia vs España EN VIVO; hora y TV del partido del Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial femenino Sub-17 que se jugará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre, por lo que el primer objetivo será pasar la fase de grupos, y para eso deben comenzar con pie derecho, enfrentando a una potencia en esta categoría como lo es España.

El combinado ‘tricolor’ dirigido por el técnico Carlos Paniagua está ubicado en el grupo E junto al combinado europeo anteriormente nombrado, pero también con Corea del Sur (Asia) y Costa de Marfil (África).



Colombia Sub-17 vs España EN VIVO; hora y TV del partido del Mundial femenino

Fecha: domingo 19 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Football Academy Mohammed VI (Marruecos)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Disfrute de las emociones de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17, como siempre, con el sello de Gol Caracol, con nuestras transmisiones de los partidos de la ‘tricolor’ y con la información de primera mano de nuestra enviada especial Marcela Monsalve, desde Marruecos, donde se lleva a cabo el certamen orbital de la FIFA.

Cabe recordar que la mejor presentación de Colombia en esta categoría de mujeres se dio en 2022, en la India, llegando hasta la final y allí perdiendo 1-0, casualmente frente a España.



La Selección Colombia debuta contra España en el Mundial Femenino Sub-17. Foto: FCF.

Publicidad

Para la presente edición del Mundial femenino Sub-17 2025 tendrá un sistema de competición de fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales, tercer puesto y final.

Pasarán los dos primeros equipos de cada grupo, y los cuatro mejores terceros, ya que son seis grupos para el torneo de la FIFA que se está disputando en Marruecos.



¿Cuándo y dónde ver por TV los partidos de Selección Colombia en Mundial femenino Sub-17?

Fecha 1

Colombia vs España

Fecha: domingo 19 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Football Academy Mohammed VI (Marruecos)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Publicidad

Fecha 2

Colombia vs Costa de Marfil

Fecha: miércoles 22 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Football Academy Mohammed VI (Marruecos)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Fecha 3

Colombia vs Corea del Sur

Fecha: sábado 25 de octubre de 2025

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Football Academy Mohammed VI (Marruecos)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol



Convocatoria Selección Colombia para Mundial femenino Sub-17 2025:

Ana Clavijo – Millonarios Fc Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA) Camila Cortés – Independiente Santa Fe Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA) Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA) Isabella Amado – Millonarios Fc Isabella Santa – Deportivo Cali Isabella Tejada – Independiente Medellín Izabela Cortés – Independiente Santa Fe Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo Laura Cano – Acuarium London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA) María Baldovino – Junior FC María Ceballos – Acuarium Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo Melany Díaz – Independiente Santa Fe Shaira Collazos – Millonarios FC Sofía García – Real Santander Sofía Ortíz – América de Cali Sofía Prieto – Deportivo Cali Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)

Director Técnico - Carlos Alberto Paniagua