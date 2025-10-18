Colombia vs España EN VIVO; hora y TV del partido del Mundial femenino Sub-17

Publicidad
La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial femenino Sub-17 que se jugará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre, por lo que el primer objetivo será pasar la fase de grupos, y para eso deben comenzar con pie derecho, enfrentando a una potencia en esta categoría como lo es España.
El combinado ‘tricolor’ dirigido por el técnico Carlos Paniagua está ubicado en el grupo E junto al combinado europeo anteriormente nombrado, pero también con Corea del Sur (Asia) y Costa de Marfil (África).
Fecha: domingo 19 de octubre de 2025
Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Football Academy Mohammed VI (Marruecos)
Transmisión: Gol Caracol HD2 (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
Disfrute de las emociones de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17, como siempre, con el sello de Gol Caracol, con nuestras transmisiones de los partidos de la ‘tricolor’ y con la información de primera mano de nuestra enviada especial Marcela Monsalve, desde Marruecos, donde se lleva a cabo el certamen orbital de la FIFA.
Cabe recordar que la mejor presentación de Colombia en esta categoría de mujeres se dio en 2022, en la India, llegando hasta la final y allí perdiendo 1-0, casualmente frente a España.
Para la presente edición del Mundial femenino Sub-17 2025 tendrá un sistema de competición de fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales, tercer puesto y final.
Pasarán los dos primeros equipos de cada grupo, y los cuatro mejores terceros, ya que son seis grupos para el torneo de la FIFA que se está disputando en Marruecos.
Fecha 1
Colombia vs España
Fecha 2
Colombia vs Costa de Marfil
Fecha: miércoles 22 de octubre de 2025
Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Football Academy Mohammed VI (Marruecos)
Transmisión: Gol Caracol HD2 (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
Fecha 3
Colombia vs Corea del Sur
Fecha: sábado 25 de octubre de 2025
Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana)
Estadio: Football Academy Mohammed VI (Marruecos)
Transmisión: Gol Caracol HD2 (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
Director Técnico - Carlos Alberto Paniagua