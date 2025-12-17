Teófilo Gutiérrez pidió a dos jugadores para Selección, tras ganar el título con Junior

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025 tras vencer 1-0 (4-0 en el global) al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde los dirigidos por Alfredo Arias se impusieron con un tanto de José Enamorado, gran figura de la definición del título al marcar tres goles en la serie.

De esta manera, el ‘tiburón’ logró bordar la estrella número 11 en su escudo y, de paso, clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Teófilo Gutiérrez pidió dos jugadores a la selección

Teófilo Gutiérrez celebra en Junior vs América - Foto: Junior de Barranquilla

En medio de la celebración del título de liga, Teófilo Gutiérrez se refirió a su futuro, pero también pidió pista para un compañero suyo en la Selección Colombia.



“La verdad que no sé, quiero disfrutar. La voluntad de Dios es perfecta; gracias a Dios fue duro, difícil, pero fuimos justos ganadores de principio a fin (…) Nadie cree en nosotros, pero nosotros creíamos en Junior. (…) Este muchacho (Jermein Peña) merece Selección, así que hay que darle la oportunidad”, dijo Teófilo Gutiérrez en entrevista con el portal 'El Deportivo.

Por otro lado, el ‘Perfume’ le envió un mensaje al seleccionador mundialista: “Paiva es muy buen jugador, hicimos un gran grupo. Ojo, Alfaro; ojo. Hay que llamarlo a la Selección (Paraguay), hace rato viene bien”, le dijo el experimentado delantero a 'Win', en el propio bus que transportaba al equipo campeón al aeropuerto de Ibagué.

En días pasados, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, fue consultado sobre José Enamorado y la posibilidad de tenerlo en cuenta. Al respecto, respondió durante una entrevista con 'ESPN'.

“Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza y lo llamamos y está siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”, dijo inicialmente el adiestrado nacional.

Y añadió: “Tenemos que ver, cuando pedimos un jugador, ¿con quién compite? Nosotros tenemos que saber que él compite con Luis Díaz, con Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré. Con ese tipo de jugadores por la posición, más que nada. Hasta con Jhon Arias, que eventualmente puede jugar de extremo derecho”.