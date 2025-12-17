Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez pidió a dos jugadores para Selección, tras ganar el título con Junior

Teófilo Gutiérrez pidió a dos jugadores para Selección, tras ganar el título con Junior

En medio del festejo por la estrella número 11 del Junior, el delantero de 40 años pidió pista en la Selección para dos de sus compañeros de equipo.

Por: Javier García
Actualizado: 17 de dic, 2025
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla
