Bayern Múnich también festejó por el título de Junior; todo por Luis Díaz

Junior de Barranquilla volvió a tocar la gloria en el fútbol colombiano al consagrarse campeón de la Liga BetPlay II-2025. El conjunto dirigido por Alfredo Arias selló el título con una victoria por la mínima diferencia (1-0) frente al Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, gracias a una anotación de José Enamorado.

Con este triunfo, el ‘tiburón’ sumó una nueva alegría a su historia al conquistar la estrella número 11, logro que además le aseguró un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.



Bayern Múnich se unió a la celebración del Junior

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich Foto: X/@FCBayern

A través de sus redes sociales, el Bayern Múnich se sumó a la celebración del conjunto rojiblanco con un mensaje especial. El club alemán, donde milita el colombiano Luis Díaz, publicó una felicitación al vigente campeón de Colombia, usando como imagen principal una fotografía del guajiro en su etapa como jugador del Junior.

“Felicitaciones, @JuniorClubSA. Un nuevo título para su historia y una estrella para Barranquilla”, escribió el conjunto bávaro desde su cuenta oficial en español.



Felicitaciones, @JuniorClubSA 🔴⚪️



Un nuevo título para su historia y una estrella más para Barranquilla ⭐️ pic.twitter.com/V92BNFDXNw — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 17, 2025

Por su parte, Luis Díaz también se unió a la cadena de felicitaciones con una publicación en sus historias de Instagram.

Luis Díaz y la felicitación al Junior @luisdiaz19_/Instagram

¿Cómo le fue a Luis Díaz en Junior?

El extremo colombiano, de 28 años, vistió la camiseta del Junior entre 2017 y 2019, periodo en el que disputó 106 partidos, con un balance de 20 goles y nueve asistencias. Además, ‘Lucho’ se consagró campeón en cuatro oportunidades con el equipo de sus amores.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Por la fecha 15 de la Bundesliga, el Bayern Múnich volverá a la acción el próximo sábado 21 de diciembre, cuando se mida como visitante al Heidenheim, en un encuentro programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana).

Los dirigidos por Vincent Kompany igualaron 2-2 en su más reciente presentación en casa frente al Colonia, partido en el que Luis Díaz no tuvo acción debido a que debió cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.