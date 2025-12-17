Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Bayern Múnich también festejó por el título de Junior; todo por Luis Díaz

Bayern Múnich también festejó por el título de Junior; todo por Luis Díaz

El equipo en el que milita Luis Díaz se unió a la celebración del título de la Liga BetPlay de los ‘tiburones’ con una dedicatoria especial para el campeón del fútbol colombiano.

Por: Javier García
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Bayern Múnich Bundesliga
Jugadores del Bayern Múnich en Bundesliga - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad