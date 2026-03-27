¿Cómo quedarían todos los grupos del Mundial 2026, tras el repechaje?; ¡atención Colombia!

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Luego de disputarse la primera jornada de repechajes, varias selecciones se despidieron del sueño mundialista; mientras que otras siguen en camino hacia la clasificación del torneo orbital.
Y justamente, dos de ellas, especialmente, tienen gran relevancia en lo que respecta a la Selección Colombia; esto, teniendo en cuenta que a la ‘tricolor’ todavía le falta un equipo por definir en el grupo K.
Después de vencer a Nueva Caledonia por 1-0; Jamaica ahora tendrá que enfrentar a República del Congo, el martes 31 de marzo, para determinar cuál de los dos equipos irá al mismo grupo de Colombia, junto a Uzbekistán y Portugal.
Entre otras selecciones, Bolivia dio el golpe sobre la mesa y, a pesar de ir perdiendo por la mínima diferencia contra Surinam; los sudamericanos le dieron la vuelta al resultado, dándole la vuelta al marcador con anotaciones de Moisés Paniagua y Miguel Terceros.
De esta manera, la ‘verde’ tendrá que buscar la clasificación rumbo a la Copa del Mundo, el próximo martes a las diez de la noche, midiéndose contra Irak. Esto, por un cupo al grupo I.
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En materia europea, las selecciones clasificadas al repechaje también tuvieron su puesta en acción, con varias sorpresas por los 'batacazos' que se dieron en la jornada del pasado jueves.
Y es que, equipos como Gales, Eslñovaquia, Ucrania, Irlanda, Rumania y Albania; entre otros, ya le dijeron adiós al Mundial, posponiendo su deseo de ir al certamen hasta dentro de cuatro años, cuando nuevamente se realice el torneo orbital.
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Sin embargo, selecciones como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Italia, Dinamarca, Polonia, República Checa, Suecia y Turquía; ahora deberán definir entre ellas quién sí va a la Copa del Mundo.
Grupo A
México
Sudáfrica
República de Corea
Dinamarca o República Checa
Grupo B
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Canadá
Italia o Bosnia Herzegovina
Qatar
Suiza
Grupo C
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Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Turquía o Kosovo
Grupo E
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Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
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Países Bajos
Japón
Suecia o Polonia
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
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España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
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Francia
Senegal
Irak o Bolivia
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
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Portugal
Congo o Jamaica
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
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Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá