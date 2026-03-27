¿Cómo quedarían todos los grupos del Mundial 2026, tras el repechaje?; ¡atención Colombia!

Luego de disputarse la primera jornada de repechajes, varias selecciones se despidieron del sueño mundialista; mientras que otras siguen en camino hacia la clasificación del torneo orbital.

Y justamente, dos de ellas, especialmente, tienen gran relevancia en lo que respecta a la Selección Colombia; esto, teniendo en cuenta que a la ‘tricolor’ todavía le falta un equipo por definir en el grupo K.

Después de vencer a Nueva Caledonia por 1-0; Jamaica ahora tendrá que enfrentar a República del Congo, el martes 31 de marzo, para determinar cuál de los dos equipos irá al mismo grupo de Colombia, junto a Uzbekistán y Portugal.

Entre otras selecciones, Bolivia dio el golpe sobre la mesa y, a pesar de ir perdiendo por la mínima diferencia contra Surinam; los sudamericanos le dieron la vuelta al resultado, dándole la vuelta al marcador con anotaciones de Moisés Paniagua y Miguel Terceros.



De esta manera, la ‘verde’ tendrá que buscar la clasificación rumbo a la Copa del Mundo, el próximo martes a las diez de la noche, midiéndose contra Irak. Esto, por un cupo al grupo I.

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En materia europea, las selecciones clasificadas al repechaje también tuvieron su puesta en acción, con varias sorpresas por los 'batacazos' que se dieron en la jornada del pasado jueves.

Y es que, equipos como Gales, Eslñovaquia, Ucrania, Irlanda, Rumania y Albania; entre otros, ya le dijeron adiós al Mundial, posponiendo su deseo de ir al certamen hasta dentro de cuatro años, cuando nuevamente se realice el torneo orbital.

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Sin embargo, selecciones como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Italia, Dinamarca, Polonia, República Checa, Suecia y Turquía; ahora deberán definir entre ellas quién sí va a la Copa del Mundo.

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

Dinamarca o República Checa

Grupo B

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Canadá

Italia o Bosnia Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

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Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía o Kosovo

Grupo E

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Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

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Países Bajos

Japón

Suecia o Polonia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

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España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

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Francia

Senegal

Irak o Bolivia

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

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Portugal

Congo o Jamaica

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

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Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá