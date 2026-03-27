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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cómo quedarían todos los grupos del Mundial 2026, tras el repechaje?; ¡atención Colombia!

¿Cómo quedarían todos los grupos del Mundial 2026, tras el repechaje?; ¡atención Colombia!

Ya se están definiendo los últimos cupos para el certamen orbital y, luego de la primera jornada de repechaje, varios equipos se despidieron, mientras que otros se encaminan al Mundial.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
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AFP

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