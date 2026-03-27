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Gol Caracol  / Pulso firme en la Liga de España en caso de Federico Valverde, figura del Real Madrid

Pulso firme en la Liga de España en caso de Federico Valverde, figura del Real Madrid

Se conoció la última palabra en el tema relacionado con la sanción que le fue impuesta a Federico Valverde, luego del duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Federico Valverde, capitán del Real Madrid, celebra un gol contra Manchester City, por Champions League
Federico Valverde, capitán del Real Madrid, celebra un gol contra Manchester City, por Champions League
AFP

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