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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿cuál es el rival que falta y cuándo se define?

Grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿cuál es el rival que falta y cuándo se define?

El próximo 31 de marzo se conocerá el cuarto integrante del grupo K para el Mundial 2026 y existe interés en el tema entre los hinchas de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jamaica venció a Nueva Caledonia y se acerca al Mundial 2026, donde compartiría grupo con la Selección Colombia
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AFP

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