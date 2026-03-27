Grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿cuál es el rival que falta y cuándo se define?

Mientras que la Selección Colombia encara los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el primero de ellos que se selló con derrota 2-1 contra Croacia el jueves en la noche en Orlando, Florida; en México se jugó el primer compromiso de repechaje para conocer el equipo nacional que caerá al grupo H de la cita orbital, que se jugará desde el 11 de junio próximo.

Y de esa forma, en el primer partido del repechaje A jugado en el estadio de Guadalajara, Jamaica venció 1-0 a la modesta Nueva Caledonia, ubicada en la posición número 150 del ranking de selecciones de la FIFA. El duelo se presentó friccionado y disputado de principio a fin, los jugadores de Caledonia lucharon y a punta de pelotazos intentaron llegar a la igualdad.

El final, en el escenario deportivo los caribeños terminaron festejando y fundidos en un abrazo, ya que sigue vivo su sueño de clasificar al Mundial.

Bailey Cadamarteri, joven delantero de 20 años, hizo el gol que ilusiona a los Reggae Boyz con jugar su segundo Mundial después de haber participado en Francia 1998.



La escuadra caribeña se enfrentará el martes a República Democrática del Congo, que no aparece en las Copas del Mundo desde Alemania 1974, torneo en el que participó con el nombre de Zaire.

Publicidad

El ganador de esta final integrará el Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El partido entre el seleccionado colombiano y el rival que salga entre Congo y Jamaica se tiene previsto para el 23 de junio, en Guadalajara, a las 9 de la noche.



Hora y dónde ver Congo vs. Jamaica, el próximo martes 31 de marzo

El partido entre RD Congo y Jamaica se jugará en el estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, en México, y será a las 4 de la tarde, hora de nuestro país. Se espera que sea un duelo físico, con buen ritmo y con dos equipos dinámicos, que tienen en la mira el Mundial 2026. Se verá EN VIVO en Win Sports.

Publicidad