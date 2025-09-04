Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo y cuándo se definirá el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Cómo y cuándo se definirá el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La escuadra ‘cafetera’ consiguió su cupo en la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos y ahora analiza los posibles rivales que tendrá en el campeonato.

Selección Colombia: así se conformará su grupo en el Mundial 2026.jpg
La Selección Colombia ya empieza a ver a sus posibles adversarios.
Foto: FCF.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:26 p. m.