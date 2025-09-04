Cómo y cuándo se definirá el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia vuelve a un Mundial después de 8 años y lo hace para estrenar formato si se tiene en cuenta que la primera fase estará conformada por 48 equipos que se distribuirán en 12 cuadrangulares.

En consecuencia, la gama de posibles adversarios se amplía considerablemente gracias a al número de participantes y la cantidad de debutantes, lo que da un toque de incertidumbre de cara al sorteo.

Lo cierto es que la base para conformar los cuadrangulares es el ‘ranking’ FIFA que se publicará en noviembre de 2025, cuando ya se habrá terminado de definir el listado de elencos que estarán en el campeonato, a falta de los repechajes.

Cada equipo irá a un bombo, dependiendo de su ubicación en el listado, siendo el bombo 1 el de los cabeza de serie y el 4 de los elencos con el nivel más discreto.

Con ese ordenamiento, el sorteo dirá a qué grupo irá cada uno de los equipos de cada bombo teniendo como norma que en lo posible no se enfrenten conjuntos de una misma confederación.



¿Cómo y cuándo se definirá el grupo de Colombia en el Mundial 2026?

La FIFA celebrará el sorteo de grupos el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington, capital estadounidense, en horas del mediodía.

Allí, la Selección Colombia podría ser cabeza de serie si logra hacer parte del bombo 1, integrando por los 3 países organizadores (México, Canadá y Estados Unidos) y por las primeras 9 selecciones del escalafón de noviembre.

En ese caso, evitaría enfrentar a las selecciones locales y a rivales poderosos, como Argentina, España, Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, entre otros.

Es decir, cada grupo tendrá un equipo del bombo 1, uno del bombo 2, otro del 3 y uno más, del 4.

Por otra parte, FIFA indicó que habrá 2 fases de repechaje, una en Europa entre elencos de ese continente para repartir 4 cupos y otra en marzo de 2026 en Estados Unidos con 6 equipos en procura de 2 plazas. Los ganadores de los repechajes irán al bombo 4.