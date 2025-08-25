Pasó a Europa y no tiene chance de llegar ahora a la Selección Colombia; acá lo que pasó

Se vienen las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, y la Selección Colombia espera certificar su participación en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá. Se espera que en las próximas horas, Néstor Lorenzo, director técnico de la 'tricolor', entregue la lista de convocados pero ya hay un jugador que no tiene chances de llegar.

Este futbolista tuvo un gran Mundial de Clubes con su antiguo club, Monterrey, participación que le sirvió después para ser fichado al balompié europeo por Real Betis, pero fue hasta este lunes 25 de agosto que cumplió su primera práctica tras ser incorporado. El deportista en cuestión es Nelson Deossa.

Así fue como en 'Mundo Deportivo' registraron que el futbolista caldense participó de la sesión del equipo verde sevillano, tras superar sus problemas en el tobillo que le habían permito entrenarse con sus nuevos compañeros, y por ende, debutar.

Nelson Deossa en su primera práctica con Real Betis. X de @RealBetis

"La presencia del centrocampista colombiano Nelson Deossa por vez primera con el grupo junto a sus compañeros ha sido la principal novedad del entrenamiento llevado a cabo este lunes por la mañana por la primera plantilla del Real Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol", indicaron en el medio español en su página web.

Pero volvieron a dejar claro, tal como lo anunció Manuel Pellegrini, técnico del Betis, hace unos días que Deossa aún no está listo para su estreno, por lo tanto que a Lorenzo se le 'cae' una posible ficha para el mediocampo para los importantes juegos contra Bolivia, en Barranquilla, y frente a Venezuela en Maturín.

"El colombiano llegó con unos pequeños problemas en su tobillo que le han impedido entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros estas semanas atrás, por lo que ya advirtió Manuel Pellegrini que no estará disponible para jugar hasta después del parón de la próxima semana, ya en la jornada quinta", terminaron por complementar en 'Mundo Deportivo'.



Lo que había dicho el DT del Real Betis sobre la situación de Nelson Deossa

"El plazo de Nelson Deossa es difícil decirlo, lo dije antes, aún no ha comenzado a hacer trabajos con los fisios en cancha y mucho menos con el primer equipo. Hay un parón en 15 días más y ojalá que para el parón ya esté en condiciones de jugar, pero me cuesta analizarlo desde ese aspecto", había indicado Pellegrini el pasado 17 de agosto en rueda de prensa.