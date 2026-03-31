Completo el grupo de la Selección Colombia en Mundial 2026; RD Congo, el rival que faltaba

Todo listo para la Selección Colombia en el Mundial 2026. A pesar de que el sorteo de la fase de grupos se había llevado a cabo hace varios meses y se sabía que había quedado sembrada en el grupo K, con Portugal y Uzbekistán, faltaba definir un rival. Para conocerlo era necesario disputar un repechaje intercontinental, donde estaban República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.
Esa repesca se dividió en dos fases, donde los congoleños estaban instalados en el partido definitivo. Razón por la que jamaiquinos y neocaledonios tuvieron que medir fuerzas antes para así conocer quién avanzaba. Allí, Jamaica ganó por 1-0, con gol de Bailey Cadamarteri, lo que le permitió mantener viva la ilusión y el sueño de hacerse con un cupo para la cita orbital, en Estados Unidos, México y Canadá.
Fue así como este martes 31 de marzo, Jamaica y República Democrática del Congo se enfrentaron y no se guardaron nada, tan así que todo se definió en tiempo extra, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos iniciales. Cuando transcurría el minuto 100, Axel Tuanzebe marcó el único tanto del encuentro, tras un tiro de esquina, para el 1-0 final, y le dio el triunfo a República Democrática del Congo.
Fecha 1
Partido: Colombia vs Uzbekistán.
Día: 17 de junio.
Hora: 9:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Banorte, Ciudad de México, México.
Fecha 2
Partido: Colombia vs. República Democrática del Congo.
Día: 23 de junio.
Hora: 9:00 P.M (Colombia).
Estadio: Akron, Guadalajara, México.
Fecha 3
Partido: Colombia vs. Portugal
Día: 27 de junio
Hora: 6:30 P.M (Colombia).
Estadio: Hard Rock, Miami, Estados Unidos.
