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Gol Caracol  / A Paraguay le dieron 'golpe bajo', previo al Mundial 2026; dura derrota 2-1 contra Marruecos

A Paraguay le dieron 'golpe bajo', previo al Mundial 2026; dura derrota 2-1 contra Marruecos

El cuadro 'guaraní' cayó este martes, en duelo preparatorio previo a lo que será la Copa del Mundo. Justamente, frente a una de las candidatas a hacer buen papel en el torneo orbital.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Paraguay y Marruecos, previo a la Copa del Mundo 2026.
Acción de juego en el duelo entre Paraguay y Marruecos, previo a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP.

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