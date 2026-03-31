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Gol Caracol  / Ecuador y un empate 1-1, con 'sabor amargo', frente a Países Bajos previo al Mundial 2026

Ecuador y un empate 1-1, con 'sabor amargo', frente a Países Bajos previo al Mundial 2026

Los ecuatorianos, que enfrentaron este martes a los europeos; rescataron un destacado empate frente a Países Bajos, como duelo preparatorio previo al Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Ecuador vs. Países Bajos, previo a la Copa del Mundo.
Acción de juego en el duelo entre Ecuador vs. Países Bajos, previo a la Copa del Mundo.
Foto: AFP.

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