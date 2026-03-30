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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así le fue a Uzbekistán contra Venezuela en juego de preparación; la Selección Colombia, pendiente

Así le fue a Uzbekistán contra Venezuela en juego de preparación; la Selección Colombia, pendiente

Este lunes, Uzbekistán y Venezuela se enfrentaron en partido de fogueo que dejó un sorpresivo resultado. Los asiáticos serán rivales de Colombia en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Uzbekistán vs. Venezuela.
Uzbekistán vs. Venezuela.
Getty Images.

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