El 2026 es año de Mundial y los 48 equipos participantes están acaparando todos los frentes y detalles, para cuando llegue el gran día del debut, no haya ningún inconveniente, todo esté listo. En el caso de la Selección Colombia no sólo tienen en el horizonte partidos de preparación contra Francia y Croacia, sino que que incluyó el relanzamiento de una nueva camiseta. ¡ Luis Díaz fue el gran modelo para esta campaña!

La 'tricolor' utilizó sus distintas plataformas digitales para 'mostrar en sociedad' una prenda única y que usó el combinado de nuestro país en la cita orbital de Italia 1990. Esta camiseta era la de suplente en esa época; sin duda una pieza especial para los coleccionistas y aficionados.

"Esta edición especial celebra el diseño original que marcó el regreso de Colombia a la máxima cita futbolística tras 28 años de ausencia y que se ha convertido en símbolo de identidad, nostalgia y orgullo nacional. El diseño mantiene la base amarilla vibrante característica, acompañada de las icónicas franjas tricolores en hombros con rojo y azul, así como el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol", se leyó en el comunicado emitido por 'Adidas'.

Aunque hay que indicar que esta camiseta no hará parte de la indumentaria oficial de la 'amarilla' para el Mundial 2026 ni para los duelos de fogueo frente a los franceses y croatas; sólo será una prenda de edición conmemorativa para los futboleros.



¿Cuánto cuesta la nueva camiseta 'retro' de la Selección Colombia y dónde comprarla?

Esta prensa icónica de la 'tricolor' tiene un valor de $479.950 pesos para la versión hombre y $399.950 para mujer. Se conoció que esta casaca tendrá un estilo 'oversive', y en cuanto para las féminas será con manga larga y cuello en V.



Los seguidores colombianos la podrán adquirir a partir de este 13 de enero de 2026, tanto en tiendas físicas de la marca patrocinadora, su página web y diferentes aliados comerciales.