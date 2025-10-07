"Contra Sudáfrica trataremos de no equivocarnos tanto para clasificar; vamos a competir"

Este martes 7 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 abrió las puertas de su concentración a los medios de comunicación, en la previa del duelo contra Sudáfrica, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo en la categoría.

Y justamente, uno de los protagonistas en el cuadro dirigido por César Torres tomó la palabra y se refirió a lo que será este importante compromiso.

“Creo que va a ser un partido muy físico, eso lo tenemos muy claro y nosotros vamos a salir a competir para ganar el partido. El equipo solo ha recibido un gol, defendemos todos y a seguir trabajando para que el arco se mantenga así; que solo quede una anotación de saldo negativo”, agregó de entrada Carlos Sarabia.

La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Noruega en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. AFP

Sumado a eso, el cartagenero se refirió a su lesión en el hombro y el estilo de juego con el que se siente más cómodo en la cancha: “Estoy muy bien del hombro, gracias a Dios; estamos trabajándolo para que no se salga más.



“Aquí yo me siento cómo en la faceta de interior y jugando por los costados; el profe me pide dar ventajas, dar opciones de pases y cuando suba al ataque dar asistencias. Sin embargo, yo trato de proyectarme para ayudar al equipo y dar asistencias. Este es un proyecto que se lleva haciendo desde hace un año y medio; creo que nos hemos venido conociendo de la mejor manera y esa conexión, gracias a Dios, ha servido mucho”, complemento Sarabia.

Publicidad

“En estas instancias es muy importante que el que menos se equivoque es el que avanza y trataremos de no equivocarnos tanto para avanzar, trabajar y jugar que es lo que hacemos siempre. El mensaje es que confíen en nosotros, que vamos a competir para ganar; yo aporto en lo que pueda ayudar al equipo, creo que los que han entrado han venido ayudando y gracias a Dios las cosas se han venido dando”, concluyó el cartagenero.

A Sarabia, también se sumó Néyser Villarreal, quien habló sobre la actualidad de la Selección Colombia Sub-20 y la interna que se vive por estos días en el equipo, que tiene la ilusión intacta de poder cumplir el objetivo.

Publicidad

“Con el profe tenemos una muy buena relación, como con todos, pero con él más. Estoy muy contento con el grupo, es humilde y trabajador; ahora estamos trabajando para hacer un muy buen torneo”, dijo el futbolista de Millonarios.

