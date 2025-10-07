Síguenos en::
Selección Colombia  / "Contra Sudáfrica trataremos de no equivocarnos tanto para clasificar; vamos a competir"

"Contra Sudáfrica trataremos de no equivocarnos tanto para clasificar; vamos a competir"

La 'tricolor' le pone el 'ojo' desde ya a los africanos, de cara al duelo de este miércoles, en el que los dirigidos por César Torres buscarán el pase a los 'cuartos' del Mundial Sub-20.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 7 de oct, 2025
Selección Colombia Sub-20
FCF

