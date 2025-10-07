A Jhon Durán lo tildan de “preocupante”, a pesar de buenas noticias sobre lesión en Fenerbahçe

En medio de tantas dudas y diferentes noticias sobre Jhon Durán y la lesión que lo tiene lejos de las canchas desde el 27 de agosto con el Fenerbahçe, llegaron novedades desde Turquía, que dan un aliciente sobre el delantero colombiano, quien está a pocos días de volver a entrenar de manera grupal.

El diario 'Sporx' fue el encargado de dar la información este martes, señalando que "el problema de inflamación fue resuelto", mencionando que esos dolores "en su tibia han disminuido y los controles recientes han salido limpios", razón por la que "se espera que el delantero colombiano de 21 años comience a entrenar en el campo en breve".



Jhon Durán y las últimas noticias sobre su lesión en el Fenerbahçe

Y otro de los medios turcos que se refirió al tema fue 'Fanatik', quien además de señalar que todo está listo para que el joven futbolista colombiano regrese a la acción, no dejaron pasar por alto todas las semanas que estuvo afuera, algo que denominaron como "una situación preocupante"

"El nombre que más se comenta en el Fenerbahçe es el del jugador que se lesionó en el partido contra el Benfica del pasado 27 de agosto. El delantero colombiano no ha podido jugar desde entonces", mencionaron en dicho portal, pero de la misma manera también contaron la buena noticia y es que se "ha curado por completo" y que está trabajando en solitario en la sede del club, y en los próximos días mientras se disputa la fecha FIFA y no hay acción de clubes en Europa, se integre a los entrenamientos grupales para ponerse a las órdenes del técnico Domenico Tedesco, quien ocupó el lugar de José Mourinho.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe. Instagram oficial del Fenerbahçe.

Eso sí, se especula mucho sobre la posible fecha de regreso de Jhon Durán, ya que tendrá que ponerse a punto en lo físico tras superar la lesión y así poder ser tenido en cuenta para las convocatorias de los próximos partidos.



Los siguientes compromisos del Fenerbahçe son: Karagumruk (domingo 19 de octubre), Stuttgart (23 de octubre), Gaziantep (27 de octubre) y Besiktas (2 de noviembre). De hecho, ese último duelo había sido puesto como el límite para la vuelta del antioqueño con su elenco en Turquía, pero con la inflamación de la tibia superada, podría aparecer antes de lo esperado.

Mientras tanto, en los recientes partidos del cuadro de Estambul se le ha visto a Jhon Durán en las tribunas acompañando a sus compañeros, con dirigentes y comprometido con el club, a pesar de estar lesionado.