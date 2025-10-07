César Torres: "En la Selección Colombia no hay nerviosismo, vinimos a jugar los siete partidos"

Luego de sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20, que se disputa en Chile, la Selección Colombia tiene la mira puesta en su próximo rival: Sudáfrica, que culminó en la segunda posición del grupo E y pondrá a prueba a los dirigidos por César Torres, equipo que, pese a los resultados, aún no termina de convencer en el certamen orbital.

Previo al duelo frente a los ‘bafana bafana’, el técnico César Torres dialogó con los medios de comunicación y remarcó el objetivo del combinado nacional en la cita mundialista, donde espera dejar huella.

"No me pasa por la cabeza, que este sea el último partido"

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20 FCF

“Lo principal y lo primordial es nuestra idea de juego. Lo que queremos hacer es buscar superioridades desde el inicio del juego e intentar mantener el control del balón con posesiones, con circulaciones fluidas y metiendo la pelota al área rival para buscar definir. Eso es lo que queremos en cada juego”, dijo inicialmente César Torres.

Sobre el estado físico de Jordan Barrera, ausente en el último compromiso de la 'tricolor, el estratega entregó un parte de tranquilidad: “va a entrenar hoy. Ayer hizo la mitad de entrenamiento con el grupo, seguramente va a entrenar normal y si está todo bien va a jugar mañana”.

El entrenador también se refirió al ambiente dentro del grupo, asegurando que hay confianza y crecimiento futbolístico: “no siento que haya nerviosismo, siento que crecemos cada día más. Estamos jugando cada vez mejor y el rendimiento está mejorando en lo individual y en lo colectivo. La responsabilidad hay que pasársela al rival. Ellos deben de estar preocupados por Colombia. Respetamos a Sudáfrica, pero vamos a salir a buscar el partido (…) No me pasa por la cabeza, que este sea el último partido, venimos a jugar siete partidos”.

Torres destacó, además, que los jugadores están preparados para cualquier escenario que se presente en el encuentro: “hace mucho tiempo venimos haciéndolo (penaltis) y tenemos mucha tranquilidad y confianza con nuestros arqueros, que son atajadores de penales. Esperamos no llegar a esa instancia y resolverlo en los 90 minutos”.



¿A qué hora juega la Selección Colombia Sub-20?

Con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20, la Selección Colombia se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca. El compromiso se disputará este miércoles 8 de octubre desde las 2:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión de Gol Caracol y Ditu.