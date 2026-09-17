Convocados de la Selección Colombia para enfrentar a México, Paraguay y Perú; Luis Díaz, ausente

Después de haber participado en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se avanzó hasta los octavos de final cuando se cayó con Suiza en definición por penaltis; ahora se abrirá un nuevo proceso de la Selección Colombia de mayores, que mantuvo en su cargo al argentino Néstor Lorenzo y que deberá comenzar a pensar en la Copa América 2030 y en el camino para clasificar a la Copa del Mundo de 2030.

Y en ese aspecto, el seleccionador colombiano dio a conocer los nombres de los convocados para los duelos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre), que se jugarán en territorio estadounidense.

El principal ausente fue Luis Díaz, delantero de Bayern Múnich y figura principal del equipo de nuestro país, quien según el seleccionador nacional afirmó que habló con él y que le aseguró que lo veía cansado. Por esa circunstancia, acordaron que el guajiro no estuviera presente para los duelos con mexicanos, paraguayos y peruanos. De los mundialistas tampoco apareció Camilo Vargas, guardameta del Atlas de México.

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Vale apuntar que un referente y líder como James Rodríguez anunció hace un par de días que cerraba su ciclo con el equipo nacional, al igual que Juan Fernando Quintero. De esos históricos, se suma que David Ospina se encuentra sin equipo, a causa de una lesión que se recrudeció en el codo y que le impidió permanecer en Atlante, de México.



"Hemos dado descanso a muchos jugadores, que en estos momentos preferimos no usar estos partidos para ver a nuevos talentos, gente que hemos tenido bloqueada y que no hemos podido llamar, estamos muy ilusionados con todo esto. Vamos a conocer a estos chicos ahora", explicó Lorenzo después de haber dado a conocer su listado.

Acá el listado de jugadores convocados de la Selección Colombia:

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Arqueros

Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU)

Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG)

Kevin Mier (Cruz Azul/MEX)

Defensas

Alvaro Angulo (Pumas/MEX)

Daniel Muñoz (Nottingham/ING)

Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG)

Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA)

Jhon Lucumí (Juventus/ITA)

Kevin Andrade (Zenit/RUS)

Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL)

Samuel Velásquez (Nacional)

Volantes

Daniel Arcila (León, MX)

Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE)

Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG)

Jhon Arias (Palmeiras/BRA)

Jhon Solís (Birmingham City/ING)

Juan Manuel Rengifo (Nacional)

Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA)

Matías Orozco (Castellón/ESP)

Richard Ríos (Al ittihad, ARA)

Yaser Asprilla (Girona/ESP)

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA)

Camilo Durán (Celtic/ESC)

Kevin Viveros (Paranaense/BRA)

Luis Javier Suárez (Sporting/POR)

Oscar Perea (América/MEX)

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Álvaro Montero, guardameta colombiano, será nuevo jugador de Boca Juniors AFP

Hora y dónde ver los partidos de fecha FIFA de la Selección Colombia

Colombia vs. México

Día: sábado 26 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Colombia vs. Paraguay

Día: viernes 2 de octubre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Perú

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).