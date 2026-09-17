¿Quién es Royer Caicedo, nuevo convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de mayores?

Hace un par de minutos, Néstor Lorenzo anunció el listado de futbolistas convocados con los que afrontará los partidos de esta nueva fecha FIFA. Y uno de los hombres que generó repercusión, fue justamentente el de Royer Caicedo.

Con pasado en Atlético Nacional y presente en el fútbol europeo; el joven central ‘cafetero’ se encamina a ser una de las grandes promesas a futuro del combinado de nuestro país, que, tras la eliminación en la más reciente Copa del Mundo, ahora busca una renovación pensando en el futuro.

¿Quién es Royer Caicedo; nuevo convocado a la Selección Colombia de mayores?

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Royer Alejandro Caicedo González es un futbolista colombiano, nacido el 5 de mayo de 2006 en Guachené, Cauca. Actualmente tiene 20 años y se caracteriza por su gran estatura, con 1,95 metros de altura, aproximadamente.



𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝. 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞𝐨𝐮𝐬. 𝐂𝐚𝐢𝐜𝐞𝐝𝐨. 🇨🇴



Royer Caicedo (19) tekende een contract tot 2029, met de optie op een extra seizoen.



De linksvoetige centrale verdediger wordt ook meteen de eerste Colombiaan ooit die het Cercle-shirt zal dragen.



🔗… pic.twitter.com/IvXhyQn2TH — Cercle Brugge (@cercleofficial) February 2, 2026

El zaguero ‘cafetero’ inició su proceso formativo en las divisiones menores de Atlético Nacional, club con el que llegó al fútbol profesional. Su estatura, fortaleza física y manejo del balón son varias de sus cualidades, con las que ha destacado tanto en el fútbol local, como internacional.

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Caicedo debutó profesionalmente con Atlético Nacional, donde estuvo entre 2024 y febrero de 2026; misma fecha en el que emprendió vuelo hacia el ‘viejo continente’, para vestir los colores del Cercle Brugge, de Bélgica.

Con el conjunto antioqueño, Royer Caicedo disputó ocho encuentros oficiales: seis en Liga y dos en Copa Colombia. Allí conquistó la Liga BetPlay II de 2024 y la Copa Colombia del mismo año. En febrero de 2026 fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica, con contrato hasta junio de 2029.

Sus cualidades han llamado la atención ahora de Néstor Lorenzo, pero en el pasado también de Javier Gandolfi, quien, en su momento, lo llegó a dirigir en el conjunto antioqueño cuando el joven defensor estaba empezando en el profesionalismo.

🎥"Hay que darle rodaje a los jugadores, hay jugadores que tienen mucho talento" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

En vivo, aquí: https://t.co/hPetTplOyX pic.twitter.com/hWWNmQolHS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

“Hoy en el fútbol mundial es difícil encontrar un central zurdo, y más con el porte que tiene él (Royer), que la verdad me sorprendió. Tenía algunas dudas, pero la verdad que no se equivocó. Lo felicité porque es una posición difícil para debutar, porque en otras posiciones si te equivocas no pasa nada, pero en ese lugar no es fácil”, fueron las palabras del estratega argentino, tras la actuación del defensor en un encuentro frente a La Equidad, por Liga.

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Ahora, el joven central deberá demostrar condiciones en la Selección Colombia, que enfrentará a México, Paraguay y Perú en esta jornada FIFA.