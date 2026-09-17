¿Cuándo vuelve a jugar Colombia, en el Mundial femenino sub-20 y en dónde ver EN VIVO POR TV?

Este jueves 17 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 se hizo gigante frente a las polacas, en un encuentro complicado, correspondiente a los octavos de final en el Mundial de la categoría.

Y es que, frente a las anfitrionas, en su estadio y ante su gente; el cuadro 'tricolor' tuvo que remar contra viento y marea para poder mantener viva la esperanza de clasificación, sin recibir ninguna anotación y aprovechando la más mínima posibilidad clara de marcar.

Y efectivamente, así se dio la victoria del combinado colombiano, quien, sin tener su tarde más lúcida en lo que va de campeonato; aprovechó una desatención defensiva para sacar un remate por medio de Mariana Silva, que se terminó desviando en la polaca Martyna Bartczak.

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De esta manera, la Selección Colombia anotó el primer y único gol del compromiso a los 89 minutos, casi que sentenciando la historia en este compromiso, para asegurar su paso a los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20.



Evidentemente, apenas culminó el compromiso, las jugadoras del combinado de nuestro país se mostraron muy contentas y con mucha efusividad, festejando este importante logro junto a toda la hinchada colombiana, presente en las tribunas del escenario deportivo.

¿Cuándo y contra quién y en dónde ver EN VIVO a la Selección Colombia femenina Sub-20?

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El equipo 'cafetero' ahora deberá enfrentar a Nigeria en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, que viene de eliminar por goleada a la Selección de Inglaterra, con un contundente resultado de 3-0.

Las africanas, que dieron un golpe sobre la mesa con la sorprendente eliminación a las europeas, ahora se verán las caras con la 'tricolor', este domingo 20 de septiembre a las 8:00 a.m. (hora colombiana).

Cabe destacar que, como ha venido siendo costumbre a lo largo de toda la competencia, el encuentro de la Selección Colombia tendrá transmisión de la señal principal de Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU.