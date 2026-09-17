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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuándo y dónde ver, por TV, los partidos de Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú

Cuándo y dónde ver, por TV, los partidos de Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú

Atrás quedó el Mundial 2026 y, ahora, la Selección Colombia se prepara para estos juegos preparatorios que se disputarán a finales de septiembre e inicios de octubre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, dos de los titulares de Selcción Colombia para enfrentar a Portugal en el Mundial 2026
Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, dos de los titulares de Selcción Colombia para enfrentar a Portugal en el Mundial 2026
AFP

El país vuelve a ilusionarse con la Selección Colombia. Es momento de pasar la página, tras lo ocurrido en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en octavos de final contra Suiza, y enfocarse en lo que se avecina. Por eso, el entrenador, Néstor Lorenzo, que fue renovado por la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer la lista de convocados para los primeros partidos preparatorios, post cita orbital, y las sorpresas no faltaron.

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Recordemos que los duelos de fogueo son contra México, el sábado 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), frente a Paraguay, el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país), y con Perú, el martes 6 de octubre, a las 6:45 p.m. (hora de Colombia). Cada uno de esos compromisos se podrá ver, EN VIVO, por TV, en la señal principal de Caracol Televisión, y ONLINE por DITU y el portal web de Gol Caracol.

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Cabe aclarar que, una vez finalizada la participación en la Copa del Mundo, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, algunos jugadores, como los casos puntuales de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pusieron punto final a su historia en 'la tricolor'. Razón por la que el director técnico del combinado patrio tuvo que realizar algunas variantes en su habitual convocatoria, la cual se dio a conocer este jueves 17 de septiembre.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
AFP

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¿Cuándo y dónde ver, por TV, los partidos de Selección Colombia?

Colombia vs. México
Día: sábado 26 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia.
Richard Ríos, volante de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

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Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra México, Paraguay y Perú

Arqueros

  • Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU).
  • Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG).
  • Kevin Mier (Cruz Azul/MEX).

Defensas

  • Alvaro Angulo (Pumas/MEX).
  • Daniel Muñoz (Nottingham/ING).
  • Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG).
  • Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA).
  • Jhon Lucumí (Juventus/ITA).
  • Kevin Andrade (Zenit/RUS).
  • Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL).
  • Samuel Velásquez (Nacional).

Volantes

  • Daniel Arcila (León, MX).
  • Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG).
  • Jhon Arias (Palmeiras/BRA).
  • Jhon Solís (Birmingham City/ING).
  • Juan Manuel Rengifo (Nacional).
  • Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA).
  • Matías Orozco (Castellón/ESP).
  • Richard Ríos (Al ittihad, ARA).
  • Yaser Asprilla (Girona/ESP).

Delanteros

  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA).
  • Camilo Durán (Celtic/ESC).
  • Kevin Viveros (Paranaense/BRA).
  • Luis Javier Suárez (Sporting/POR).
  • Oscar Perea (América/MEX).
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