Cuándo y dónde ver, por TV, los partidos de Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú

El país vuelve a ilusionarse con la Selección Colombia. Es momento de pasar la página, tras lo ocurrido en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en octavos de final contra Suiza, y enfocarse en lo que se avecina. Por eso, el entrenador, Néstor Lorenzo, que fue renovado por la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer la lista de convocados para los primeros partidos preparatorios, post cita orbital, y las sorpresas no faltaron.

Recordemos que los duelos de fogueo son contra México, el sábado 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), frente a Paraguay, el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país), y con Perú, el martes 6 de octubre, a las 6:45 p.m. (hora de Colombia). Cada uno de esos compromisos se podrá ver, EN VIVO, por TV, en la señal principal de Caracol Televisión, y ONLINE por DITU y el portal web de Gol Caracol.

Cabe aclarar que, una vez finalizada la participación en la Copa del Mundo, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, algunos jugadores, como los casos puntuales de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pusieron punto final a su historia en 'la tricolor'. Razón por la que el director técnico del combinado patrio tuvo que realizar algunas variantes en su habitual convocatoria, la cual se dio a conocer este jueves 17 de septiembre.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia AFP

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¿Cuándo y dónde ver, por TV, los partidos de Selección Colombia?

Colombia vs. México

Día: sábado 26 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).



Colombia vs. Paraguay

Día: viernes 2 de octubre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Perú

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

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Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra México, Paraguay y Perú

Arqueros



Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU).

Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG).

Kevin Mier (Cruz Azul/MEX).

Defensas



Alvaro Angulo (Pumas/MEX).

Daniel Muñoz (Nottingham/ING).

Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG).

Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA).

Jhon Lucumí (Juventus/ITA).

Kevin Andrade (Zenit/RUS).

Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL).

Samuel Velásquez (Nacional).

Volantes



Daniel Arcila (León, MX).

Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE).

Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG).

Jhon Arias (Palmeiras/BRA).

Jhon Solís (Birmingham City/ING).

Juan Manuel Rengifo (Nacional).

Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA).

Matías Orozco (Castellón/ESP).

Richard Ríos (Al ittihad, ARA).

Yaser Asprilla (Girona/ESP).

Delanteros

