Cuándo y dónde ver, por TV, los partidos de Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú

El país vuelve a ilusionarse con la Selección Colombia. Es momento de pasar la página, tras lo ocurrido en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en octavos de final contra Suiza, y enfocarse en lo que se avecina. Por eso, el entrenador, Néstor Lorenzo, que fue renovado por la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer la lista de convocados para los primeros partidos preparatorios, post cita orbital, y las sorpresas no faltaron.
Recordemos que los duelos de fogueo son contra México, el sábado 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), frente a Paraguay, el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país), y con Perú, el martes 6 de octubre, a las 6:45 p.m. (hora de Colombia). Cada uno de esos compromisos se podrá ver, EN VIVO, por TV, en la señal principal de Caracol Televisión, y ONLINE por DITU y el portal web de Gol Caracol.
Cabe aclarar que, una vez finalizada la participación en la Copa del Mundo, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, algunos jugadores, como los casos puntuales de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pusieron punto final a su historia en 'la tricolor'. Razón por la que el director técnico del combinado patrio tuvo que realizar algunas variantes en su habitual convocatoria, la cual se dio a conocer este jueves 17 de septiembre.
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¿Cuándo y dónde ver, por TV, los partidos de Selección Colombia?
Colombia vs. México
Día: sábado 26 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
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Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra México, Paraguay y Perú
Arqueros
- Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU).
- Alvaro Montero (Boca Juniors/ARG).
- Kevin Mier (Cruz Azul/MEX).
Defensas
- Alvaro Angulo (Pumas/MEX).
- Daniel Muñoz (Nottingham/ING).
- Davinson Sanchez (Galatasaray/ARG).
- Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps/USA).
- Jhon Lucumí (Juventus/ITA).
- Kevin Andrade (Zenit/RUS).
- Royer Caicedo (Cercle Brugge/BEL).
- Samuel Velásquez (Nacional).
Volantes
- Daniel Arcila (León, MX).
- Gustavo Puerta (Olympiakos/GRE).
- Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG).
- Jhon Arias (Palmeiras/BRA).
- Jhon Solís (Birmingham City/ING).
- Juan Manuel Rengifo (Nacional).
- Kevin Castaño (Atlético Mineiro/BRA).
- Matías Orozco (Castellón/ESP).
- Richard Ríos (Al ittihad, ARA).
- Yaser Asprilla (Girona/ESP).
Delanteros
- Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA).
- Camilo Durán (Celtic/ESC).
- Kevin Viveros (Paranaense/BRA).
- Luis Javier Suárez (Sporting/POR).
- Oscar Perea (América/MEX).