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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia despachó a anfitriona Polonia de su Mundial Sub-20; 1-0 y a cuartos de final

La Selección Colombia despachó a anfitriona Polonia de su Mundial Sub-20; 1-0 y a cuartos de final

En los minutos finales, la Selección Colombia femenina Sub-20 logró alzarse con un valioso triunfo este jueves sobre su similar polaco y siguió en carrera en la Copa del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Equipo de Colombia Femenino Sub20 antes de su partido contra Polonia
Equipo de Colombia Femenino Sub20 antes de su partido contra Polonia
Twitter de la Conmebol

Buenas noticias entregó este jueves la Selección Colombia femenina después de derrotar por un marcador de 1-0 a Polonia, y clasificar de esa manera a los cuartos de final del Mundial del certamen organizado por la FIFA. El gol fue en propia meta por parte Martyna Bartczak, tras una llegada al área de Mariana Silva y así consumar la victoria, al minuto 89. Las colombianas, que cuentan con un cuarto puesto en la edición de 2010 como mejor resultado, superaron a las polacas cuando el partido parecía condenado a la prórroga

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Ahora el seleccionado colombiano jugará en la siguiente fase frente a Nigeria. Las africanas vienen de derrotar en un claro 3-0 a Inglaterra, dando una muestra de autoridad en la Copa del Mundo.

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Hay que indicar que en el estadio de Bielsko-Biala el duelo fue parejo desde un inicio, con la lucha en la zona media del campo por hacerse al control del balón y con las polacas con la intención de atacar por diferentes flancos.

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Colombia, de su parte, se mostró bien parada en defensa y tratando de pasar de forma rápida al ataque. Sin embargo, en ese sentido se perdió presencia y profundidad ante la lesión de Maithé López, quien tuvo que ser reemplazada por Isabela Díaz. Un punto a favor se presentó con la buena disposición táctica y el desgaste físico de las jugadoras nacionales, de principio a fin.

Para el seleccionado dirigido por Carlos Paniagua fue importante el aporte contra las europeas de la guardameta Luisa Agudelo, quien estuvo atenta y segura en un par de remates de media distancia de las dueñas de casa e incluso sacó un balón en propia línea de meta.

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En ataque, la más incisiva de Colombia fue Sintia Cabezas, quien quiso aprovechar su velocidad para inquietar y ponerle a pasar trabajos a las futbolistas polacas.

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Al final, las nuestras tuvieron orden, se mostraron firmes y después de los 90 minutos festejaron este nuevo paso en el Mundial.

Maithé López, delantera de Colombia
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