La Selección Colombia despachó a anfitriona Polonia de su Mundial Sub-20; 1-0 y a cuartos de final

Buenas noticias entregó este jueves la Selección Colombia femenina después de derrotar por un marcador de 1-0 a Polonia, y clasificar de esa manera a los cuartos de final del Mundial del certamen organizado por la FIFA. El gol fue en propia meta por parte Martyna Bartczak, tras una llegada al área de Mariana Silva y así consumar la victoria, al minuto 89. Las colombianas, que cuentan con un cuarto puesto en la edición de 2010 como mejor resultado, superaron a las polacas cuando el partido parecía condenado a la prórroga

Ahora el seleccionado colombiano jugará en la siguiente fase frente a Nigeria. Las africanas vienen de derrotar en un claro 3-0 a Inglaterra, dando una muestra de autoridad en la Copa del Mundo.

Hay que indicar que en el estadio de Bielsko-Biala el duelo fue parejo desde un inicio, con la lucha en la zona media del campo por hacerse al control del balón y con las polacas con la intención de atacar por diferentes flancos.

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Colombia, de su parte, se mostró bien parada en defensa y tratando de pasar de forma rápida al ataque. Sin embargo, en ese sentido se perdió presencia y profundidad ante la lesión de Maithé López, quien tuvo que ser reemplazada por Isabela Díaz. Un punto a favor se presentó con la buena disposición táctica y el desgaste físico de las jugadoras nacionales, de principio a fin.



Para el seleccionado dirigido por Carlos Paniagua fue importante el aporte contra las europeas de la guardameta Luisa Agudelo, quien estuvo atenta y segura en un par de remates de media distancia de las dueñas de casa e incluso sacó un balón en propia línea de meta.

En ataque, la más incisiva de Colombia fue Sintia Cabezas, quien quiso aprovechar su velocidad para inquietar y ponerle a pasar trabajos a las futbolistas polacas.

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Al final, las nuestras tuvieron orden, se mostraron firmes y después de los 90 minutos festejaron este nuevo paso en el Mundial.