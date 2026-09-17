Nelson Deossa, mejor jugador del partido Real Betis vs. Getafe; "no esperaba ser el MVP"

El centrocampista colombiano Nelson Deossa, elegido el jugador más valioso del partido en el triunfo del Real Betis ante el Getafe (1-0), aseguró este jueves que no esperaba recibir ese reconocimiento individual y destacó la importancia de que el conjunto sevillano siga sumando de tres en tres como local.

“No me esperaba ser nombrado MVP. Si me lo han dado es que he hecho bien las cosas”, declaró Deossa a DAZN tras el encuentro disputado en el estadio La Cartuja.

Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe. Getty Images.

El internacional colombiano valoró especialmente la victoria ante el conjunto madrileño y el regreso al gol de su compañero Abde. “Es importante siempre sumar en casa, ganar y de tres en tres. Estoy contento por mi hermano Abde, que ha vuelto y se ha encontrado con el gol”, señaló.

Publicidad

Deossa también subrayó la fortaleza que el Betis quiere mostrar como local. “En La Cartuja, en casa, no se nos pueden llevar ni un punto y hoy se ha visto”, afirmó.



El centrocampista resaltó también el valor de competir ante los equipos de mayor nivel de la categoría y mantenerse en la zona alta de la tabla: “Competir contra los más grandes es importante y esperamos estar ahí muchas jornadas más”.