Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa, mejor jugador del partido Real Betis vs. Getafe; "no esperaba ser el MVP"

Nelson Deossa, mejor jugador del partido Real Betis vs. Getafe; "no esperaba ser el MVP"

El colombiano Nelson Deossa fue elegido el mejor jugador del juego entre Real Betis y Getafe. El exHuila habló con la prensa y analizó lo ocurrido en La Cartuja.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2026
Comparta en:
Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe.
Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe.
Getty Images.

El centrocampista colombiano Nelson Deossa, elegido el jugador más valioso del partido en el triunfo del Real Betis ante el Getafe (1-0), aseguró este jueves que no esperaba recibir ese reconocimiento individual y destacó la importancia de que el conjunto sevillano siga sumando de tres en tres como local.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

“No me esperaba ser nombrado MVP. Si me lo han dado es que he hecho bien las cosas”, declaró Deossa a DAZN tras el encuentro disputado en el estadio La Cartuja.

Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe.
Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe.
Getty Images.

Últimas noticias

Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe.
Colombianos en el exterior

Nelson Deossa le ganó el duelo a Johan Mojica; Real Betis venció 1-0 a Getafe, en Liga de España

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Colombianos en el exterior

Álvaro Montero, tema de conversación por su rendimiento en Boca Juniors; le recordaron todo

El internacional colombiano valoró especialmente la victoria ante el conjunto madrileño y el regreso al gol de su compañero Abde. “Es importante siempre sumar en casa, ganar y de tres en tres. Estoy contento por mi hermano Abde, que ha vuelto y se ha encontrado con el gol”, señaló.

Publicidad

Deossa también subrayó la fortaleza que el Betis quiere mostrar como local. “En La Cartuja, en casa, no se nos pueden llevar ni un punto y hoy se ha visto”, afirmó.

El centrocampista resaltó también el valor de competir ante los equipos de mayor nivel de la categoría y mantenerse en la zona alta de la tabla: “Competir contra los más grandes es importante y esperamos estar ahí muchas jornadas más”.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20, formadas previo a duelo.
Selección Colombia

Este sería el rival de Colombia femenina sub-20, en el Mundial 2026, si vence a Polonia en octavos

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
Gol Caracol

Kylian Mbappé, envuelto en una polémica en España y Francia; "comportamiento de chusma"

Colombia y Polonia se enfrentan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Selección Colombia

Colombia vs. Polonia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Nelson Deossa

Real Betis

Betis

Getafe

Publicidad

Publicidad

Publicidad