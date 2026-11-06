Quién es Camilo Mena, una de las sorpresas de la Selección Colombia para partidos con Chile

Este viernes, el entrenador Néstor Lorenzo anunció de manera oficial el listado de jugadores de la Selección Colombia para enfrentar a su similar de Chile, el 13 y 17 de noviembre próximos, en la ciudad de Cali y en Santiago, respectivamente, en una nueva fecha FIFA y con la que se cerrarán las competencias a nivel de seleccionados en este 2026.

Y aparte de nombres consagrados como los de Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, el profesor Lorenzo siguió en su intención de observar nuevos futbolistas como en el caso del delantero Camilo Mena, quien tiene 24 años y que en el balompié profesional de nuestro país se hizo conocer siendo un juvenil en Tigres de Bogotá, de la Primera B, para después tener un breve paso por el Deportivo Pereira.

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El antioqueño, de 24 años, juega en la actualidad en Korona Kielce, de Polonia, decidió marcharse al fútbol europeo desde la temporada 2020/2021 después de la pandemia del coronavirus y así su carrera se ha forjado en ligas emergentes de Europa como son los casos de Letonia y también en territorio polaco, en donde se caracteriza por su velocidad por el sector derecho, capacidad para encarar y picardía para jugar en el uno contra uno. En este semestre acumula 14 partidos, 4 goles y 5 asistencias, que confirmar un interesante momento.

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En Tigres, con tan solo 17 años, le dieron la oportunidad de debutar en 2019 y en ese curso jugó cerca de 25 compromiso, llamando la atención de propios y extraños. Al referido cuadro capitalino llegó del equipo aficionado Alianza Platanera.



Mena Márquez no solamente ganó importancia en nuestro país, sino que también llamó la atención más allá de las fronteras nacionales. Así extuvo en 2019 dentro de los 60 talentos jóvenes del mundo; importante listado que hace año a año el diario británico 'The Guardian'.

"Yo soy fuerte en el uno contra uno, además soy un jugador muy técnico, que llega siempre al área rival, con mucha velocidad", le dijo en ese entones Mena a GolCaracol.com al pedirle que describiera su estilo de juego.

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Para ese tiempo, el nacido en Concordia, Antioquia, un 1 de octubre de 2002 en una entrevista con nuestro portal. "Mis objetivos en el fútbol principalmente son los de tener un renombre, mi sueño más grande es estar en Europa, consolidarme, llegar a una Selección Colombia de mayores, y también quiero ser un jugador correcto y humilde", dijo Mena con ilusión.

Camilo Mena, jugador colombiano del Korona Kielce Cuenta oficial de Tigres