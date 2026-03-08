Cristiano Ronaldo lesionado, y dos colombianos aprovechan en tabla de goleadores en Arabia

La Liga de Arabia Saudita sigue con su acción y aunque tiene y tendrá la ausencia de Cristiano Ronaldo por varias semanas por una lesión, hay otras figuras que dicen presente y que hasta aprovechan que el astro portugués no estará, para sumar en la tabla de goleadores.

Ahí es donde aparecen los nombres de dos atacantes colombianos: Roger Martínez y el nacionalizado mexicano Julián Quiñones, quienes gozan de un buen presente en el campeonato árabe, y a punta de anotaciones se meten en la conversación con 'CR7'.



Tabla de goleadores de la Liga de Arabia Saudita, con Cristiano Ronaldo:

Julián Quiñones (Al Qadisiya) - 24 goles Ivan Toney (Al Ahli) - 24 goles Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 21 goles Roger Martínez (Al Taawon) - 19 goles Mateo Retegui (Al Qadisiya) - 15 goles

El top 5 de la tabla de goleadores de la Liga de Arabia Saudita lo lidera el colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, con 24 anotaciones, las mismas que Ivan Toney. El atacante del Al Qadisiya viene de marcar un doblete el sábado en el 4-1 sobre el Al Kholood.

Roger Martínez, delantero colombiano al servicio del Al Taawoun AFP

En este ránking también está el delantero cartagenero Roger Martínez, inmediatamente después de Cristiano Ronaldo. El de nuestro país y del registro del Al Taawon, ya acumula 19 tantos, estando a dos del astro portugués, a quien podría superar mientras 'CR7' se recupera de su lesión. El ex Racing se reportó con un doblete también el viernes para liderar el triunfo 3-2 sobre el Al Fateh.



¿Qué le pasó a Cristiano Ronaldo?

El Al Nassr informó inicialmente que el atacante portugués sufrió una lesión en el tendón de la corva el pasado sábado 28 de febrero, en el triunfo 3-1 contra el Al Fayha, por lo que ya había comenzado su proceso de recuperación e iría día a día, sin dar una fecha exacta de su regreso.

Pero el técnico del equipo árabe, Jorge Jesús, prendió las alarmas aún más al declarar hace algunos días que "la lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos. Y viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores".



De hecho, el propio jugador luso publicó una foto en sus redes sociales el sábado, mientras estaba en un trabajo de recuperación, con la camiseta de Al Nassr y señalando que estaba listo para ver el encuentro contra el NEOM, que terminó con triunfo 1-0 para los suyos.