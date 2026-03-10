Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hora y dónde ver por TV, EN VIVO, Deportes Tolima vs. O’Higgins, por la Copa Libertadores

Hora y dónde ver por TV, EN VIVO, Deportes Tolima vs. O’Higgins, por la Copa Libertadores

Este miércoles 11 de marzo, la ciudad de Ibagué será testigo de un encuentro entre los ‘vinotintos’ y los ‘celestes’. El duelo se jugará para la tercera ronda de clasificación del torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Tolima vs. O'Higgins
Tolima vs. O’Higgins, fase de clasificación de la Copa Libertadores
AFP / Cuena Oficial de X del Club

Publicidad

Publicidad

Publicidad