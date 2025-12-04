Aparecen primeros videos de pelea entre jugadores de Nacional y Medellín; qué escándalo

El triunfo 2-1 de Atlético Nacional sobre Medellín se vio opacado por la pelea que se registró en el final del partido en el Atanasio Girardot, cuando los jugadores de ambos equipos se dirigían a los camerinos, especialmente con Washington Aguerre y Matheus Uribe como los protagonistas de la trifulca, que quedó registrada en la transmisión del compromiso de la fecha 5 del grupo A de la Liga BetPlay 2025-II, que dejó al DIM eliminado.

Pero poco a poco se van conociendo nuevos detalles de lo sucedido, de las agresiones entre el mediocampista antioqueño y el arquero uruguayo, de las discusiones que siguieron y hasta de las expulsiones que hizo Wilmar Roldán, confirmadas la de los dos implicados, pero extraoficialmente se dice que Harlen 'Chipi Chipi' Castillo también estaría entre los que vieron la tarjeta roja.

La tensión, empujones, improperios continuaron, mientras miembros del staff de Nacional y Medellìn intentaban separar y calmar las fuertes emociones que se presentaron a la entrada de los camerinos en el estadio Atanasio Girardot.

De hecho, los hinchas en redes sociales se han tomado el tiempo de analizar el video de la pelea entre Aguerre y Uribe, percatándose de unas agresiones del colombiano contra el 'charrúa', en medio del tumulto que se conformó en las escaleras antes de salir de la cancha.



Acá nuevos videos de la pelea en Nacional vs Medellìn y Washington Aguerre contra Matheus Uribe:

JAJAJAJAJA ROLDAN REPARTIENDO ROJAS EN LOS CAMERINOS A AGUERRE Y A URIBE pic.twitter.com/H8VurIK2BL — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 5, 2025

