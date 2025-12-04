Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Aparecen primeros videos de pelea entre jugadores de Nacional y Medellín; qué escándalo

Aparecen primeros videos de pelea entre jugadores de Nacional y Medellín; qué escándalo

Tras la trifulca en el clásico paisa en el Atanasio Girardot, especialmente entre Washington Aguerre y Matheus Uribe, se van conociendo más detalles. Wilmar Roldán intervino y hubo expulsados.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Washington Aguerre Nacional vs Medellín
Washington Aguerre Nacional vs Medellín - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad