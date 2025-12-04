Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así son las probabilidades de Junior y Nacional para clasificar a la final de la Liga II 2025

Así son las probabilidades de Junior y Nacional para clasificar a la final de la Liga II 2025

Junior tiene la primera opción de llegar a la finalísima del fútbol colombiano en este segundo semestre, ya que depende de sus propios resultados. Nacional, a ganar y esperar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Junior vs Nacional
Junior vs Nacional - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad