Así son las probabilidades de Junior y Nacional para clasificar a la final de la Liga II 2025

La quinta fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano registró dos triunfos en las ciudades de Medellín y Barranquilla. Así, Nacional superó 2-1 a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, y cobró vida hasta lo último, en pro de llegar a la disputa del título de la Liga Betplay II 2025. Pese a esto, los 'verdolagas' tendrán que ganar (con un marcador generoso a favor) en la jornada de cierre, pero deberán esperar un tropiezo de los 'tiburones'.

Sin embargo, gracias a la victoria 2-1 de Junior de Barranquilla sobre América de Cali, los dirigidos por Alfredo Arias quedaron con la primera posibilidad de acceder a la finalísima, gracias a los 11 puntos a los que llegó. Así, los pupilos del uruguayo Alfredo Arias dependen de sus propios resultados en la jornada del fin de semana que viene.

De esa forma, se deberá esperar hasta el último suspiro en pro de conocer el rival del Tolima, que avanzó de manera anticipada tras el empate a cero goles en su visita a Bucaramanga.

¿Cómo clasifica Junior a la final?

-Empatando o ganando con el DIM avanzará directamente.

-Si Junior pierde por dos goles con DIM, debe esperar que Nacional no gane; si pierde por un solo gol, necesita que Nacional no gane por más de dos goles.



¿Cómo clasifica Nacional?

-Nacional necesita ganar mínimo por dos goles y que Junior pierda.

-Si empata o pierda no accederá a la final de la Liga II.

Publicidad

Programación de la fecha 6 (hora y día por definir)

América vs. Nacional

Medellín vs. Junior

Publicidad

Resultados de la fecha 5 del cuadrangular A

Nacional 2- Medellín 1

Junior 2- América 1

Tabla de posiciones

1. Junior 11 puntos (DG +3)

2. Nacional 8 puntos (DG +1)

3. América 5 puntos

4. Medellín 2 puntos

Atlético Nacional e Independiente Medellín juegan por la fecha 5 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa