MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Fútbol Colombiano  / En Nacional apuntan a Washington Aguerre; "un personaje quería ensuciar y lo generó"

En Nacional apuntan a Washington Aguerre; “un personaje quería ensuciar y lo generó”

Además, se confirmaron las expulsiones de dos jugadores de Atlético Nacional, que serán baja para el último partido de cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II. La pelea le salió caro a ambos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de dic, 2025
Washington Aguerre
Washington Aguerre y la pelea en Nacional vs Medellín - Foto:
