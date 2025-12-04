En Nacional apuntan a Washington Aguerre; “un personaje quería ensuciar y lo generó”

En Atlético Nacional quedaron con un sinsabor a pesar de la victora 2-1 en el clásico paisa contra Independiente Medellín, todo por la pelea que se formó al finalizar el partido y que tuvo como principales protagonistas a Matheus Uribe y Washington Aguerre, quienes se fueron expulsados y no podrán estar en la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

La molestia en la interna de los 'verdolagas' con el arquero uruguayo del DIM fue un tema en la rueda de prensa de Diego Arias, quien apuntó contra el 'charrúa' por sus actitudes que generaron discusiones entre jugadores de ambos equipos.

"Matheus Uribe queda afuera y más de la forma en la que se da, a nosotros nos deja una sensación de incomodidad muy grande, porque el partido fue muy bueno, nosotros quisimos jugar fútbol y al final del partido un personaje que quiere no sé exactamente qué, con qué intención genera una imagen que no no equivale a los valores de los dos clubes que estaban en campo y muchísimo menos los de nuestro equipo. No puede ser porque un personaje quiera ensuciar o esté incomodo no sé con quién, genere lo que generó", afirmó el técnico encargado de Atlético Nacional.

Pero ahí no quedaron las palabras de Diego Arias, quien mencionó que no se percató de todo lo sucedido, pero contó que "lo que conozco es lo que me contaron los jugadores, saldrán videos pero la información es que una persona irrespetuosa hizo gestos a nuestra hinchada y una persona de nuestro club intentó hacer respetar a nuestra hinchada simplemente diciéndole que no lo hiciera. Ahí vino la agresión".



Washington Aguerre Nacional vs Medellín - Foto: Colprensa

Seguido a eso, expresó estar molesto por las tarjetas rojas que le mostré el árbitro Wilmar Roldán a dos de los jugadores de Atlético Nacional: "Se generó altercado y después el arbitro consideró que dos jugadores nuestros debían ser expulsados. La verdad no lo entiendo y la forma de medir las situación no me parece justa".

Otro de los que habló del tema fue el capitán David Ospina quien detalló que "yo creo que siempre desde la parte de nosotros tratamos de dar el buen espectáculo para que ese mensaje de paz sea claro, lastimosamente cuando sucede por una sola persona es complejo. Ese no es el mensaje, acá es de paz, que venga a disfrutar un espectáculo, el juego, las dos hinchadas. Medellín en eso se ha caracterizado, se ha hecho un esfuerzo para que sea la única plaza donde se reciban las dos hinchadas y ese mensaje está errado y no podemos seguir con ese camino".