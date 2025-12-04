Pelea en clásico Nacional 2-1 Medellín; empujones, improperios y más en cancha del Atanasio

El clásico paisa de Nacional vs Medellín terminó con victoria 2-1 para los 'verdolagas' sobre los 'poderosos', pero también en medio de trifulca, empujones, puños y más, en especial por un fuerte cruce entre el arquero uruguayo Washington Aguerre y el mediocampista colombiano Matheus Uribe.

Y es que, después de que el árbitro Wilmar Roldán decretó el final del clásico antioqueño, se dieron intercambios de palabras y encontrones entre jugadores de bando y bando, ante la mirada de los aficionados.

No se conocen, por el momento, las razones de la pelea entre los dos futbolistas, en medio de un clásico paisa caliente, con muchas emociones y que dejó al DIM eliminado de la Liga BetPlay 2025-II.



Así fue la pelea de Washington Aguerre y Matheus Uribe, en Nacional vs Medellín: