En México respetan a la Selección Colombia, todo por paternidad de la ‘tricolor’ en enfrentamientos

La Selección Colombia se enfrentará una vez más a México en un partido preparatorio pensando en el Mundial de 2026, por lo que este sábado será un atractivo encuentro en el AT&T, en Texas (Estados Unidos), luego de la clasificación de la ‘tricolor’ al certamen orbital del próximo año.

Por eso, en territorio ‘manito’ palpitan desde ya ese duro compromiso y dieron los detalles del historial, que favorece ampliamente a los dirigidos por Néstor Lorenzo, pero se verá un nuevo capítulo y tendrá que revalidarlo.



Así le ha ido a la Selección Colombia contra México

El diario ‘Récord’ le puso el ojo a lo que será el partido preparatorio de este sábado, reiterando que en “22 compromisos, el balance no es favorable, con nueve derrotas y siete empates por apenas seis victorias”, por lo que la paternidad de la ‘tricolor’ es evidente, ya que tiene hasta más igualdades que derrotas frente a los mexicanos.

De hecho, para remontarse al más reciente triunfo del rival de este sábado hay que remitirse a “septiembre de 2010, bajo la dirección técnica de Efraín Flores. En esa ocasión, Elías Hernández hizo el tanto de la victoria al minuto 88”.

Pero después de esa celebración de México, la Selección Colombia ha mostrado un gran nivel, con tres victorias consecutivas, ocho goles a favor y solo cuatro en contra. El más reciente enfrentamiento tuvo emociones y una remontada recordada de los de Néstor Lorenzo en “diciembre de 2023”, cuando los jugadores “Omar Govea y Guillermo Martínez hicieron el 2-0 antes del descanso, pero Andrés Reyes, Roger Martínez y Andrés Gómez firmaron la remontada 2-3”.



Jugadores de la Selección Colombia celebran uno de sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Ya en cuanto al partido de este sábado en la prensa del país rival le ponen el ojo a Luis Díaz, quien es la principal figura de nuestro combinado patrio, pero también se fijan en algunos jugadores que militan en equipos mexicanos, en especial con James Rodríguez en la órbita de la mayoría, no solo por su trayectoria sino por su presente en el León de Guanajuato.

"En los cafeteros, habrá varios conocidos de la Liga MX. El capitán de León, James Rodríguez, encabeza la lista en la cual también se encuentran jugadores como Kevin Mier y Álvaro Angulo. El defensa Willer Ditta fue de los últimos en sumarse, por lesión de un compañero", detallaron en el citado medio anteriormente citado.



Colombia vs México EN VIVO, hora y dónde ver el partido amistoso por Gol Caracol

Fecha: sábado 11 de octubre 2025

Hora: 8:10 p.m. (hora colombiana)

Estadio: AT&T (Texas, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, Facebook de Gol Caracol y YouTube de Gol Caracol