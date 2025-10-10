Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / En México respetan a la Selección Colombia, todo por paternidad de la ‘tricolor’ en enfrentamientos

En México respetan a la Selección Colombia, todo por paternidad de la ‘tricolor’ en enfrentamientos

Este sábado se dará una vez más este tradicional duelo entre Colombia y México, en un historial que favorece a nuestro seleccionado, que tiene más victorias que los ‘manitos’.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia vs México
Selección Colombia vs México - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad