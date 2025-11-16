En Brasil respiran; exmundialista afectado por problemas cardíacos, fue dado de alta

El mediocampista brasileño Oscar abandonó este domingo 16 de noviembre el hospital en el que llevaba cinco días ingresado por alteraciones cardíacas, anunció su club actual Sao Paulo.

El pasado martes, el jugador de 34 años, se desmayó durante exámenes médicos de rutina realizados por el equipo, siendo trasladado a un centro de salud. Allí se le diagnosticó un síncope vasovagal, que ocurre por una súbita caída de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que reduce el flujo sanguíneo que llega al cerebro.

Oscar dos Santos, jugó el Mundial de 2014 con Brasil anotando dos goles. AFP

Varios reportes de prensa local alertaron sobre un posible retiro forzado debido a este diagnóstico, pero su club, Sao Paulo, se limitó a afirmar este domingo en un comunicado que Oscar había estado "clínicamente estable durante todo el periodo de ingreso", y que seguirá "un programa médico de reposo en los próximos días".

Publicidad

Exjugador del Chelsea inglés y 48 veces internacional con la Selección de Brasil, con la que anotó 12 goles, Oscar regresó esta temporada al Sao Paulo, equipo en el que estuvo en las categorías base.

El mediocampista venía de jugar en el Shanghái Port de China, con el que fue dos veces campeón de liga.

Publicidad

Sumó dos goles y cuatro asistencias en 12 partidos en el Campeonato Paulista en el primer semestre del año, pero todo cambió en el segundo semestre, con sucesivas lesiones que le han limitado a solo seis compromisos en el Brasileirão.

Disputó su último partido en julio, una victoria 2-0 del Sao Paulo ante el Corinthians. Fue titular, pero apenas disputó 16 minutos, pues debió abandonar la cancha al fracturarse tres vértebras lumbares.

Volvió a ser convocado en octubre, sin minutos, antes de volver a la enfermería por una lesión muscular en el gemelo izquierdo.

Con la Selección Brasil, Oscar jugó el Mundial de 2014 en casa. También había ganado un año antes la Copa Confederaciones con la 'canarinha'.