Portugal, sin Cristiano Ronaldo, firmó una de las máximas goleadas para el Mundial 2026

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, mientras que en el otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al repechaje.

En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG, Joao Neves (30', 41, 81'), y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3' de penal, 51', 72' de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (21') y Francisco Conceicao (90+2'), mientras que Eduard Spertsyan (18') empató provisionalmente para Armenia.

Las máximas goleadas que hubo en las Eliminatorias para el Mundial 2026:



🇳🇴 11 - 🇲🇩 1

🇦🇹 10 - 🇸🇲 0

🇨🇮 9 - 🇸🇨 0

🇵🇹 9 - 🇦🇲 1 pic.twitter.com/vRu3JGqZLo — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

La Selección Portugal aseguró su clasificación al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.