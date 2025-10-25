Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia hizo su tarea este sábado 25 de octubre venciendo 1-0 a Corea del Sur y con eso clasificando a octavos de final del Mundial femenino Sub-17, por lo que seguirá en acción en la búsqueda de ser más protagonista en el torneo orbital de la FIFA que se está jugando en Marruecos.

Ahora, tras el paso a la siguiente ronda del certamen la 'tricolor' se prepara para enfrentarse a Japón o Paraguay, dependiendo de cuál de estos dos equipos quede primero en el grupo F.



Cuándo es el partido de octavos de final de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17

A la espera de confirmarse el rival, el combinado dirigido por el director técnico Carlos Paniagua pondrá su mirada en la preparación de este compromiso que está programado para el miércoles 29 de octubre, en la cancha 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI.

En las próximas horas se sabrá si Japón o Paraguay será el rival de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial femenino Sub-17, para también determinar la hora de ese enfrentamiento.

London Crawford marcó gol Colombia femenina Sub-17 en Mundial Getty Images

Recuerde que los partidos de la 'tricolor' en el certamen orbital que se juega en Marruecos se pueden ver por Gol Caracol HD2, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol, con la información de primera mano de Marcela Monsalve, enviada especial de Caracol Televisión, de la narración de Pep Garzón, los comentarios de Ricardo Orrego y los datos de Marina Granziera.



Así va la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17

En la primera fecha la 'tricolor' tuvo una dura derrota 4-0 contra la poderosa España, que ya sabe lo que es ganar este torneo de la FIFA en esta categoría y es una potencia en el balompié de mujeres.



Pero la Selección Colombia femenina Sub-17 dejó eso atrás y en la jornada 2 goleó 3-0 a Costa de Marfil, algo que ratificó este sábado con el trabajado triunfo 1-0 sobre Corea del Sur, para clasificar a octavos de final del Mundial de la categoría.

La mejor participación de la 'tricolor' en la Sub-17 femenina fue en el año 2022, en la India, donde llegó a la final y perdió 1-0 con España. Casualmente el técnico sigue siendo el mismo, Carlos Paniagua, quien ha liderado un buen proceso en las categorías menores.