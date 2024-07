¿Cuándo juega la Selección Colombia por los cuartos de final de la Copa América 2024?

A la expectativa de lo que pudiera suceder en el encuentro frente a Brasil, la Selección Colombia necesitaba solo de una victoria o igualdad para cerrar como cabeza del grupo D, asegurando el enfrentamiento contra Panamá por los cuartos de final en la Copa América 2023. Una victoria de la ‘canarinha’, instalaba de manera directa a los dirigidos por Néstor Lorenzo en el segundo cuadro del fixture, con Uruguay.

No obstante, a pesar de iniciar abajo del marcador, el cuadro ‘cafetero’ logró revertir la situación contra la ‘verdeamarela’ y terminó empatando 1-1,para asegurar de esa manera la primera posición de su zona, que le aseguró el encuentro frente a los panameños el sábado 6 de julio.

De esta manera, los cruces de cuartos de final quedaron conlos duelos entre Argentina vs. Ecuador, Venezuela vs. Ecuador, Colombia vs. Panamá y Uruguay vs. Brasil.

¿Cuándo y por dónde ver el partido entre Colombia vs. Panamá?

Publicidad

Correspondiente a los cuartos de final de la Copa América, ‘cafeteros’ y panameños medirán fuerzas este sábado 6 de julio, en el estadio State Farm de Arizona, donde justamente la ‘tricolor’ venció por 3-0 a Costa Rica, en la segunda fecha de la fase de grupos.

Como es costumbre y tradición nacional, este compromiso será transmitido por Gol Caracol y www.golcaracol.com (ONLINE).

Publicidad

El juego está estipulado iniciar a las 5:00 p.m. (hora colombiana).

¡El invicto sigue vigente!

Cabe destacar que, con la igualdad por 1-1 frente a Brasil, la Selección Colombia logró extender su destacada racha en el fútbol internacional, siendo ya 26 juegos en línea los que la ‘tricolor’ lleva sin perder.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, en acción de partido contra Brasil, en la Copa América 2024 AFP

Previo al inicio de la Copa América, la crítica que se le hacía al equipo ‘cafetero’ era que su destacada racha estaba fundamentada en juegos preparatorios, principalmente. Pero los dirigidos por Néstor Lorenzo supieron responder de gran manera, haciendo buenas presentaciones frente a Uruguay, Brasil y Ecuador, entre otros, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Coa del Mundo 2026.

Publicidad

Pero la cosa no quedó ahí, pues ya en este certamen continental, que se está realizando en territorio norteamericano, la Selección Colombia terminó primera del grupo D por encima de Costa Rica, Brasil y Paraguay. Esto, resultado de dos victorias y una igualdad.

Ahora, frente a Panamá se espera que el cuadro ‘tricolor’ extienda su invicto a 27 partidos sin perder, y qué mejor que hacerlo ganando en un duelo directo para clasificar a las semifinales de Copa América, donde sus posibles rivales son Uruguay y Brasil.

Jugadores de la Selección Colombia celebran un gol en la Copa América 2024 AFP