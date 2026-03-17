¿Cuándo saldrá la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia?

Pasan los días y las semanas y poco a poco se va sintiendo aún más ese aroma futbolero, con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará a jugarse desde el 11 de junio próximo, con la Selección Colombia encuadrada en el grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador de un repechaje que saldrá entre Nueva Caledonia, Congo o Jamaica.

Y en ese plan de preparación, para el seleccionado colombiano aparecen en el camino dos partidos de preparación de muchos quilates, como lo serán los duelos contra Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), que le servirán al profesor Néstor Lorenzo para volver a reunir a sus jugadores y reforzar aún más su idea para la Copa del Mundo que se avecina.

En ese orden de ideas, entre los aficionados y los medios de comunicación de nuestro país se viene generando una gran expectativa por conocer los nombres de los llamados por el adiestrador argentino, como quiera que se considera que un alto porcentaje de los integrantes de este listado bien podrían aspirar estar en la cita orbital.

Según fuentes consultadas por Gol Caracol, Lorenzo destapará sus cartas el próximo viernes, en hora por definir, y se esperan también los datos de la llegada de los jugadores a la concentración en territorio estadounidense.



¿Quiénes serán los convocados a la Selección Colombia?

En cuanto a los futbolistas convocados se dieron positivas noticias en los últimos días, especialmente con la presencia de figuras como Jefferson Lerma, quien se recuperó de lesión. Ahora el interrogante pasa por Daniel Muñoz, quien también venía en franca recuperación en el Crystal Palace inglés. Además de eso, resultó relevante la presencia de James Rodríguez, en su debut con Minnesota en la MLS.

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De otra parte, entre las fichas base los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero están en buen momento en Atlas y Vélez Sarsfield, respectivamente, y faltaría definir si se llama o no a David Ospina, de Nacional. Los zagueros centrales Dávinson Sánchez y Jhon J. Lucumí están en ritmo en Turquía e Italia; Johan Mojica tiene presencia en España; Richard Ríos viene actuando en Benfica, sumado a la recuperación de Lerma; al igual que Jhon Arias, en Palmeiras, y ni qué decir del goleador Luis Javier Suárez, en Sporting, o el estelar Luis Díaz, figura rutilante de Bayern Múnich. Esto por solamente mencionar algunos casos.

Luis Díaz en partido de la Selección Colombia - Foto: FCF

Ahora, habrá que esperar cuáles son los elegidos de Lorenzo para ese cara a cara con croatas y franceses.



Hora y dónde ver los partidos de la Selección Colombia contra Croacia y Francia

Colombia vs. Croacia

Hora de inicio de transmisión: 6:00 p.m.

Hora de inicio del partido: 6:30 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

26 de marzo de 2026

Camping World Stadium, de Orlando (EE.UU)