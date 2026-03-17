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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo saldrá la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia?

¿Cuándo saldrá la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia?

Ya están a la vista los duelos preparatorios de la Selección Colombia para enfrentar a croatas y franceses y desde ya hay expectativo por conocer a los convocados por Néstor Lorenzo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Foto: AFP

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