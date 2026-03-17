Luis Díaz y el nuevo escalafón en el que es uno de los mejores en Bundesliga; Bayern Múnich celebra

En los medios internacionales no paran de analizar el buen presente de Luis Díaz con Bayern Múnich. La temporada del extremo guajiro ha sido más que extraordinaria, dejando cifras impactantes en su primera campaña con los 'bávaros', y eso que aún falta 'tela por cortar'.

Díaz Marulanda ha impresionado con su talento a todos en la Bundesliga, es protagonista siempre en cada partido de los dirigidos por Vincent Kompany, ya sea marcando gol o contribuyendo con una asistencia. Ahora, el de Barrancas hace parte de un selecto escalafón que pone a todos contentos en el 'grande de Baviera', ¿de qué se trata?

Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich. Getty

En ese orden de ideas, en la cuenta en 'X' del medio 'Sky Sports' México dieron a conocer a los mejores regateadores del actual campeonato en Alemania, ocupando Díaz Marulanda el 'top-3' en este aspecto. El número '14' del Bayern Múnich ha estado intratable en el 'uno contra uno'; ha derrochado magia por la franja izquierda. El exPorto y Liverpool es superado por dos futbolistas del R.B. Leipzig.



"Yan Diomande, Antonio Nusa y Luis Díaz son tres futbolistas que convierten el uno contra uno en un auténtico espectáculo cada jornada", citaron en 'Sky Sports' México'.

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En total, 'Lucho' ha logrado salir victorioso, en el ítem de los regates, en 39 oportunidades, por los 71 del marfileño Diomande, y de los 50 del extremo izquierdo Antonio Nusa; ambos de las filas del Leipzig.

¡El regate marca diferencias en la Bundesliga! 🔥



Yan Diomande, Antonio Nusa y Luis Díaz son tres futbolistas que convierten el uno contra uno en un auténtico espectáculo cada jornada. ⚡



¿Y para ti, quién es el mejor regateador del fútbol alemán? 👀#SkySportsMX | #Bundesliga pic.twitter.com/BPevyRKk8M — Sky Sports México (@SKYSportsMX) March 16, 2026

No paran los elogios por el presente de Luis Díaz en Alemania

"Me ha sorprendido mucho este jugador... es un goleador, tiene facilidad de marcar pero es un jugador de equipo, que tiene pase de gol para los compañeros. Cuando lo vi dije: 'este es un jugador para España, para uno de los tres grandes'. Lo vería en un Barcelona y en un renovado Real Madrid", esas fueron las palabras del exinternacional con Alemania, Bernd Schuster.

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¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz co Bayern Múnich?

Será este miércoles 18 de marzo en cumplimiento de la vuelta por los octavos de final de la Champions League frente al Atalanta. Los 'bávaros' ganan la serie por marcador de 6-1; se espera la presencia de Luis Díaz en el césped del Allianz Arena, a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.