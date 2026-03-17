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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y el nuevo escalafón en el que es uno de los mejores en Bundesliga; Bayern Múnich celebra

Luis Díaz y el nuevo escalafón en el que es uno de los mejores en Bundesliga; Bayern Múnich celebra

El guajiro es una de las figuras del Bayern Múnich, que está cerca de un nuevo título en la Bundesliga. Conozca las últimas novedades de Luis Díaz y su actualidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Díaz es figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en Bayern Múnich.
Getty

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