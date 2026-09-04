Cuándo sale la convocatoria de Selección Colombia para fechas FIFA de septiembre y octubre

Están corriendo los primeros días del mes de septiembre y uno de los temas de la agenda informativa del fútbol en nuestro país tiene que ver con la Selección Colombia de mayores, que tendrá su primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se avanzó hasta octavos de final siendo eliminada por Suiza.

Y es que, como es habitual, existe expectativa por conocer el listado de jugadores que serán convocados por el técnico Néstor Lorenzo, quien iniciará un nuevo proceso pensando en la Copa América de 2028 y en las eliminatorias para el Mundial 20230.

En ese sentido, el periodista Fabio Poveda, informó en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la salida a la luz de ese listado. "Lo que se ha podido conocer al respecto es que Lorenzo entregará los convocados en la semana del 14 de septiembre. Por ahora no hay nada más al respecto".

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El cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentra en observación y seguimiento de los posibles llamados en sus respectivas ligas y también hay que tener en cuenta que se comenzaron a presentar novedades como la del anuncio de Juan Fernando Quintero de su retiro, sumado a la segura despedida del arquero David Ospina, quien se recupera de una lesión y que no pudo completar su fichaje en Atlante.



También algunos hombres como los mundialistas Gustavo Puerta y Richard Ríos acabaron de cambiar de club, al llegar a Olympiakos, de Grecia, y Al Ittihad, de Arabia Saudita, y tendrán un par de semanas para sumar minutos de juego.

México FCF

Hora y dónde ver los próximos partidos de la Selección Colombia

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La Federación Colombiana de Fútbol realizó las gestiones y confirmó tres partidos de fogueo en septiembre y octubre así:

26 de septiembre

Colombia vs. México

Hora por definir

Baltimore, Estados Unidos

2 de octubre

Colombia vs. Paraguay

7:00 p.m.

Harrison, Estados Unidos

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6 de octubre

Colombia vs. Perú

6:45 p.m.

Miami, Estados Unidos