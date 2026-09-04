Luisa Agudelo y el listado en que la incluyó la FIFA; a horas del inicio del Mundial Femenino Sub-20

Desde este sábado 5 y hasta el 27 de septiembre se llevará a cabo la duodécima edición del Mundial Femenino Sub-20, que para este 2026, tendrá como sede a Polonia. Pero antes de que ruede el balón en tierras de Europa Central, Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina de esta categoría, es noticia. ¿El motivo? La FIFA la incluyó en un importante listado.

A pesar de su corta edad, pues tiene 19 años, la guardameta del San Diego Wave Fútbol Club se presenta en la cita orbital como una de las grandes figuras del seleccionado 'cafetero' entrenado por Carlos Paniagua. Agudelo espera aportarle toda su experiencia a la 'tricolor', que hará su debut en el torneo el lunes frente a Costa Rica. Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol HD2 y Ditu, para que se agende de una vez y no se lo pierda.

¿En qué listado de la FIFA fue incluida Luisa Agudelo?

Luisa Agudelo, convocada con Colombia para el Mundial femenino Sub-20. Foto: AFP.

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Así las cosas, la arquera vallecaucana fue seleccionada por el máximo ente del fútbol mundial como una de las jugadoras a seguir en la Copa del Mundo Femenina Sub-20 que está por iniciar en el 'viejo continente'. La exDeportivo Cali comparte esta distinción con otras 'cracks' de la categoría. La FIFA reseñó sus principales logros con los colores patrios, y que incluso, ya ha disputado partidos con la absoluta.



"La aclamada arquera tuvo un año decisivo en 2024, en el que representó a la Selección Colombia tanto en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, celebrada en su propio país, como en el torneo Sub-17 celebrado en la República Dominicana. Desde entonces, esta jugadora de 19 años no ha dejado de mejorar, ayudando al Deportivo Cali a conquistar dos títulos de liga consecutivos antes de fichar en julio por el San Diego Wave de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL). Además, ha disputado dos partidos con la selección absoluta y tiene la mirada puesta en ganarse un puesto en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027", escribieron en la web oficial de la FIFA.

Eso sí, Luisa no es la única sudamericana en este listado, ya que también aparece la brasileña Kaylane, quien con 17 años, espera guiar a la 'canarinha' a un nuevo título en esta categoría, y la argentina Annika Paz, que espera aportarle sus goles a la 'albiceleste'.

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¿En qué grupo quedó ubicado la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?

Las dirigidas por Carlos Paniagua integran la zona E junto a RPD Corea, Costa Rica y Portugal.