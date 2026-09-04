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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El dinero no fue la única razón de peso de Daniel Muñoz para ir a Nottingham Forest; acá lo que pasó

El dinero no fue la única razón de peso de Daniel Muñoz para ir a Nottingham Forest; acá lo que pasó

Daniel Muñoz tendrá un nuevo reto en la Premier League ahora con el Nottingham Forest, equipo en donde se reencontró con un 'viejo conocido' y conoce a la perfección sus cualidades futbolísticas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest.
Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest.
Foto oficial del Nottingham Forest.

Daniel Muñoz fue uno de los futbolistas colombianos que cambió de equipo en el mercado de pases que acabó de concluir en el 'viejo continente'. El lateral siguió en la Premier League, pero pasó del Crystal Palace al Nottingham Forest, club que pagó un buen dinero por sus servicios deportivos. Pero éste no fue el único motivo por el que el antioqueño decidió apostar por el proyecto de los 'tricky trees'; se conocieron más detalles.

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El oriundo de Amalfi era una de las piezas claves en el elenco del sur de Londres, fue importante en la consecución de los tres títulos recientes en la historia de los 'eagles', incluyendo la consagración continental en la Conference League 2025/2026. Lo cierto es que Muñoz fue un pedido exclusivo del entrenador del Forest, Oliver Glasner.

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Hay que precisar que Glasner sabe de primera mano las cualidades de Muñoz Chitiva en el campo de juego y todo lo que puede aportar; el motivo es que ambos coincidieron hasta hace poco en las filas del Palace. El austriaco fue el estandarte desde el banco de los logros de las 'águilas'.

Daniel Muñoz Nottingham Forest
Daniel Muñoz, nuevo jugador del Nottingham Forest - Foto:
Nottingham Oficial

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Glasner no sólo se mostró contento por la llegada del internacional y mundialista con la Selección Colombia, sino también por la plantilla que logró armar para los retos venideros en la Premier League y torneos locales.

"Es bueno que ya conozcamos al equipo, que conozcamos al grupo que representará al Nottingham Forest durante al menos cuatro meses. Estoy muy contento; es exactamente lo que queríamos. Por un lado, queríamos reducir el número de jugadores, ya que no tenemos ninguna selección nacional, y por otro, incorporar jugadores de calidad con gran carácter", expresó Glasner en declaraciones que replican en la web oficial del club perteneciente al condado de Nottinghamshire.

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Glasner añadió que en la interna del grupo hay mucha unión y confía que eso, más la competitividad interna se refleje en cada compromiso.

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"Esto es lo que pudimos lograr con los perfiles que queríamos incorporar. Ahora, con un grupo de 21 jugadores de campo y tres arqueros, estamos creando un gran espíritu de equipo y unión, ya que todos sabemos cómo queremos jugar y relacionarnos entre nosotros. Por eso estamos contentos con el mercado de fichajes”, terminó por indicar el entrenador del Nottingham Forest.

¿Cuándo juega el Nottingham Forest en la Premier League?

Será este sábado 5 de septiembre cuando reciba en el City Ground al Tottenham, en compromiso de la tercera jornada. Se espera que Daniel Muñoz entre en la convocatoria para este duelo que tiene un horario de inicio en Colombia de las 9:00 de la mañana.

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