Raphinha es la solución a los problemas en Barcelona; el brasileño se 'crece' en la adversidad

El FC Barcelona se pasó el mercado de inicio de temporada intentando fichar sin éxito al argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Pero la solución podía estar en casa: el brasileño Raphinha ha tenido un inicio de Liga fulgurante con cinco goles en tres partidos.

Antes de visitar el domingo al Valencia en Mestalla, el Barça cuenta sus partidos en esta Liga por victorias y Raphinha, con la experiencia de sus 29 años, ha tenido mucho que ver con sus dianas.

Las salidas recientes de Robert Lewandowski y Ferran Torres han privado a Hansi Flick de dos piezas ofensivas importantes y el martes, en el último día del mercado, se unió al plantel el también brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal.

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Al ser preguntado por cómo piensa adaptarse a un ataque que hasta ahora lidera Raphinha con autoridad, Gabriel Jesus no ahorró en elogios a su compatriota y sus nuevos compañeros.



"No creo que venga a mejorar (al equipo) porque ya es genial. Solo vengo a ayudar", dijo en su presentación oficial ante los periodistas.

Raphinha en el partido ante el Rayo Vallecano AFP

- De la frustración al alivio -

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¿Quién será el goleador titular del Barça? La respuesta llegará en las próximas semanas, pero posiblemente ese rol se someta a rotaciones, teniendo en cuenta los problemas físicos sufridos por Raphinha la pasada temporada.

Para Raphinha, que llegó a la capital catalana en 2022 desde el Leeds United tras unas primeras experiencias en Europa en Portugal (Vitoria de Guimaraes y Sporting de Lisboa) y Francia (Rennes), la llegada de Hansi Flick a mediados de 2024 fue clave.

Comenzaba a frustrarse en la etapa anterior con Xavi Hernández, pero el técnico alemán le convirtió en una pieza vital de su engranaje ofensivo, algo que le ha llevado a ganar dos Ligas consecutivas y a ser considerado uno de los líderes del vestuario.

"A veces siento que soy pesado para mis compañeros", admitió Raphinha el pasado curso en alusión a su exigencia al resto de mantener los estándares de calidad y el ritmo de trabajo.

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Flick no ocultó su enfado cuando Raphinha fue quinto en la clasificación del Balón de Oro 2025, ganado por el francés Ousmane Dembélé (PSG) por delante del joven español Lamine Yamal, jugador también del Barça.

"Es un futbolista de clase mundial. Quiero que esté siempre en mi equipo", dijo el entrenador alemán.

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- Nuevo capitán -

Esta temporada le ha dado el brazalete de capitán y un papel protagonista en el ataque, ahorrándole tener que pugnar con el inglés Anthony Gordon en el extremo izquierdo.

"Raphinha es un ejemplo, nos ayuda mucho a todos, especialmente a los más jóvenes. Es una persona cercana, que sabe lo que quiere, y por eso es el capitán que queremos", valoró el mediocampista Marc Bernal a 'DAZN'.

Raphinha marcó ya el tono desde el principio, con un doblete en el triunfo 5-0 sobre el Elche en el primer partido liguero, antes de anotar también una diana en la victoria 2-0 sobre el Athletic.

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En el último partido, el ganado 5-2 el lunes ante el Rayo Vallecano, el delantero de Porto Alegre firmó otros dos tantos.

Será complicado que pueda mantener un ritmo anotador tan espectacular, especialmente ante rivales con defensas más cerradas que las que ha encontrado el Barça hasta el momento, pero la declaración de intenciones es un hecho.

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El Valencia de Carlos Corberán es un reto diferente a los que ha tenido que afrontar en las últimas semanas, pero Raphinha ha sabido cómo salir airoso de todos los que se le han presentado en un inicio de temporada espléndido tanto para él como para su equipo.