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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Inicia el Mundial femenino Sub-20 2026 y la Selección Colombia va en busca de la gloria

Inicia el Mundial femenino Sub-20 2026 y la Selección Colombia va en busca de la gloria

Desde este sábado 5 y hasta el 26 de septiembre se disputará el Mundial femenino Sub-20 2026 en Polonia, certamen en donde la Selección Colombia quiere ser protagonista.

Por: EFE
Actualizado: 4 de sept, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia 2026.
La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia 2026.
Foto oficial de la FCF

Dos años después de ceñirse la corona universal en tierras 'cafeteras', República Popular Democrática de Corea defiende en Polonia su título de campeona Mundial femenino Sub-20 ante la ambición de un ramillete de rivales como Japón, Estados Unidos, Brasil, España, Francia o Alemania. Además, la Selección Colombia que tiene en sus filas a Luisa Agudelo y Maithe López, espera ser protagonista en el certamen.

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El cuadro asiático, que consiguió su tercer título al imponerse por 1-0 a Japón en El Campín de Bogotá, acude con 18 de las 21 jugadoras que se proclamaron campeonas mundiales Sub-17 en República Dominicana 2024, incluida Jon Il-chong, declarada mejor jugadora.

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Incluso lo hace con ciertos aires recientes de revancha, por cuanto en el último Campeonato de Asia sub-20, disputado este año, perdió en la final ante la propia selección japonesa, que ha subido al podio mundialista en las cuatro últimas ediciones, con un tercer puesto en 2016, el título en 2018 y las platas en 2022 y 2024.

RPD de Corea son las vigentes campeonas.
RPD de Corea son las vigentes campeonas.
Foto oficial de la FIFA

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Brasil, tercera hace dos ediciones mundialistas, tratará de volver a ser protagonista en su condición de campeona sudamericana por delante de Ecuador, Argentina y Colombia, tres equipos que anticipan también batalla junto a Estados Unidos, que también tiene tres títulos en su palmarés -el último en 2012-, que encabeza la armada de la Concacaf junto a México.

España, subcampeona en 2012 y campeona en 2022, quiere volver a la senda gloriosa después de haber caído hace dos años ante Japón en los cuartos de final con un gol en la prórroga, y abandera la candidatura europea junto a Alemania, también tricampeona mundial, Francia, la anfitriona Polonia, Inglaterra, Italia y Portugal.

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El Mundial comenzará este sábado con los encuentros Brasil vs. Tanzania, Polonia contra Argentina; Canadá vs. Inglaterra y México frente a Benín (16.00).

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El domingo se jugarán los partidos Francia vs. Corea del Sur, Japón vs. Nueva Zelanda, Ecuador contra Ghana y Estados Unidos vs. Italia, y el lunes se cerrará la primera jornada con los choques RPD Corea frente a Portugal, Nueva Caledonia vs. China, Costa Rica enfrentará a Colombia (duelo que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y Diu) y España vs. Nigeria.

Se clasificarán para los octavos de final los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

El torneo se disputará en cuatro sedes, Lodz (en cuyo estadio Miejski se disputará la final el día 27), Katowice, Sosnowiec y Bielsko-Biala.

Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia.
Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia.
Foto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

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Composición de los grupos:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

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Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, Corea del Sur, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

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Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

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